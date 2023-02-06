Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı.

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Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin

Prof. Dr. Naci Görür, Gaziantep, Elazığ, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon ve Türkiye'nin doğusunda hissedilen şiddetli depremlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Görür, şunları yazdı:

Arkadaşlar, çok üzgünüm ama Maraş’ın Pazarcık yöresinde 7,5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem umarım zaiyatımız az olur. Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi.

Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terkedin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim.

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