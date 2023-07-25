Kılıçdaroğlu - Özdağ protokolü Yeşil Sol'da rahatsızlık yarattı: Destek için hiçbir şey istemedik, tabanımız çok kırgın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalandığı söylenen mutabakat, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Yeşil Sol'da rahatsızlık yarattı.

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Kılıçdaroğlu - Özdağ protokolü Yeşil Sol'da rahatsızlık yarattı: Destek için hiçbir şey istemedik, tabanımız çok kırgın

14 Mayıs seçimlerine kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol listelerinden katılan HDP yöneticileri, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta 'koşulsuz ve şartsız' şekilde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerine işaret etti.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre "Türkiye ya demokrasiye yönelecekti ya da giderek otokratikleşecekti. Biz tercihimizi Türkiye'nin demokratikleşmesinden yana kullandık. Bu nedenle tek taraflı olarak Kılıçdaroğlu'nu destekledik" diyen HDP kaynakları, 'Kılıçdaroğlu’nu desteklemek karşılığında herhangi bir şey istemediklerini, bu yönde bir görüşme dahi yapılmadığını' vurguluyor.

Ancak Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki mutabakata ve söz edilen koltuklara değinen parti yöneticileri, "Biz demokrasi adına destekledik ve hiçbir talepte bulunmadık ama demek ki birileri kapalı kapılar ardında görüşmeler yapmış. Bu durum tabanımızda ciddi bir kırgınlığa neden oldu" değerlendirmesinde bulundu.

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