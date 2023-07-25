Kılıçdaroğlu: Belediye başkanları genel siyasetle ilgili konuşmasın

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 'değişim' çağrılarının odağı haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi (PM) toplantısındaki konuşmasının detayları ortaya çıktı.

12 saat süren toplantıda Kılıçdaroğlu'nun "Yerel seçimlerde yeni yerler alacağız. Belediye başkanları siyaset yapmasın demiyorum. Belediye başkanları genel siyasetle ilgili konuşmasın. Erdoğan'la ilgili konuşuluyor, onun eline koz veriliyor ve dava açıyor o zaman. Onunla uğraşıyoruz. Hiçbir belediye başkanımızı dışlamayacağız. Hiç kimse Kemalci olmasın" şeklindeki ifadesi dikkati çekti.

'DEĞİŞİM DİYORSUNUZ, TÜZÜKTE DEVRİM YAPACAĞIZ'

CHP lideri, 'değişim' tartışmalarıyla ilgili olarak da "Değişim değişim diyorsunuz. Tüzükte devrim yapacağız. Düşünmediğiniz çok şey gelecek. CHP lider partisi değil kadro partisidir. Ben gemiyi limana götüreceğim sağlam bir şekilde. Partinin genel başkanıyım, sıradan bir parti değil burası. Herkes üzüldü, siz de çok üzüldünüz biliyorum. Ben sizden on kat daha üzüldüm" dedi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ALTILI MASA ELEŞTİRİLERİNE: "Yüzde 50 artı 1 hedefti ve ittifaklara ihtiyacımız vardı. Masa bu yüzden kuruldu. İttifakın en büyük artısını da 2019'da 11 büyükşehri alarak gördük. Ben günün 24 saati çalıştım, 72 saat uyumadığım zamanlar oldu. Kimseye sorumluluğu atmıyorum.

SEÇİMİ KAYBETTİK ELEŞTİRİSİ: "Partiyi bölmeye çalışanlar var. CHP dışından da partiyi dağıtmak isteyenler var. İttifakı dağıtmak istiyorlar ama ittifakın lokomotifi CHP olduğu için bize yönelik sertlik var. Buralara kolay gelinmedi. Seçim kaybettik ama mücadele verdik. Sivil toplumun, sendikaların güçlenmesi gerekiyor. Batılı ülkelerde böyle. Sadece siyasi partilerle olmaz. Tek başına mücadele etmeleri yeterli olmuyor."

MEDYA ELEŞTİRİSİ: "Ben hiçbir yayın organının politikalarına müdahale etmem, karışmam. Ancak medya üzerinden partiyi dizayn etmeye çalışanlara karşıyım. Beni eleştirin, sesimi çıkarmam. Ama hakaret edemez kimse. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geldi açıklama yaptı, kimse karışmadı. Koltuk attı ve canlı yayında veren yerler oldu."

ONLİNE TOPLANTI KONUSU: "Zoom'da toplanmanızda sıkıntı yok. Genel. Rahatsız olmam toplantılardan. Ama etik dışı ve parti hiyerarşisi açısından doğru değil."

YEREL SEÇİMLER KONUSU: "Yerel seçimlerde yeni yerler alacağız. Belediye başkanları siyaset yapmasın demiyorum. Belediye başkanları genel siyasetle ilgili konuşmasın. Erdoğan'la ilgili konuşuluyor, onun eline koz veriliyor ve dava açıyor o zaman. Onunla uğraşıyoruz. Hiçbir belediye başkanımızı dışlamayacağız. Hiç kimse Kemalci olmasın."

DEĞİŞİM İSTEYENLER TARTIŞMASI: "Değişim değişim diyorsunuz. Tüzükte devrim yapacağız. Düşünmediğiniz çok şey gelecek. CHP lider partisi değil kadro partisidir. Ben gemiyi limana götüreceğim sağlam bir şekilde. Partinin genel başkanıyım, sıradan bir parti değil burası. Herkes üzüldü, siz de çok üzüldünüz biliyorum. Ben sizden on kat daha üzüldüm."