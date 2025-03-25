Kayalıkların Arasından Çıktı, Görenler Tekrar Tekrar Baktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde cep telefonuyla kaydedilen görüntüler herkesi korkuttu. Kaya parçası arasındaki engerek yılanı bir kişi tarafından saniye saniye kameraya alındı.

Kayalıkların Arasından Çıktı, Görenler Tekrar Tekrar Baktı

Sıcaklıkların yükselmeye başladığı Hakkari’de kaya parçaları arasındaki engerek yılanı görüntülendi. Bölgeyi cep telefonu ile görüntüleyen keşif gezgini Rahmi İyinç, Yaylapınar köyünde doğa yürüyüşü yaparken bir engerek yılanı buldu.

Kayalıkların Arasından Çıktı, Görenler Tekrar Tekrar Baktı - Resim : 1

O anları saniye saniye cep telefonuyla kaydeden İyinç “Bu haftaki rotamız Şemdinli bölgesiydi. Yaylapınar bölgesinde doğa yürüyüşü yaparken engerek yılanıyla karşılaştık ve bu anları kayıt altına aldım" dedi.

Kaynak: İHA

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