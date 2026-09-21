Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme! Ambulans Şoförü Süleyman Kaba Serbest Bırakıldı

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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ’da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, ambulans şoförü Süleyman Kaba jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul ve Tekirdağ’da 4 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Bey gözaltına alındı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden Süleyman Kaba’nın, mevcut delil durumu dikkate alınarak jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer 3 şüphelinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan diğer 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye gönderildi. Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA