Karot almadan 'dayanıklılık raporu' veriyorlar: "MEB kontrol etmiyor"

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, yönetmelik gereği binalardaki kolonlardan örnek alınması gerekiyor. Ancak bu şirketlerin örnek almadan alınmış gibi raporlar düzenlediği öğrenildi.

BirGün bu iddiaları araştırmak için özel okullar, kreşler ve sürücü kursları gibi özel eğitim kurumlarına deprem dayanıklılık raporu hazırlayan bir şirkete ulaştı.

Cuma Ali isimli bir şirket yetkilisi, “Biz 10 bin TL’ye yapıyoruz deprem dayanıklılık testini ve rapor hazırlıyoruz. Bina 1950’de de yapılsa dün de yapılsa bu raporu istiyorlar. Bunun mantığı var mı yok mu artık sorgulamayalım. Artık herkes biliyor Milli Eğitim’in salak olduğunu. Hani bu raporu istiyorlar da raporda bu hesap yanlış, şu yanlış demiyorlar” dedi. Şirket yetkilisi Milli Eğitim’in raporların doğruluğunu kontrol etmediğini belirtti.

Cuma Ali şu ifadelere yer verdi:

“Ben Milli Eğitim’den yazı gelince teknik raporları durdurmuştum, vermedim. Çünkü Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı laboratuvarlardan sonuçlar isteniyordu. Bu şartla hazırlanan raporlara 150- 200 bin TL isteniyor. Sürücü kursları, anaokulları bu parayı vermek istemedi. Ben de bana ulaşanlara ‘vermeyin bu parayı bekleyin’ dedim. İki tane kurum beni dinlemedi bu paraları verdi. İki hafta önce İl Milli Eğitim’den bir müfettiş beni aradı, ‘İl Milli Eğitim geri adım attı senin raporları artık kabul ediyorlar’ dedi. Şimdiye kadar 100’den fazla teknik rapor verdim. Kağıthane’de mesela özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine rapor hazırlayıp kargoladım. Onların da 3 tane şubesi var."

Şirket yetkilisi, “Karot almadan mı rapor hazırlıyorsunuz?” sorusuna karşılık da şunları söyledi:

“Eski tarihli karotlarınız (kolonlardan alınan örnek) varsa onun değerlerini kullanıyoruz. Zemin etüdü alıyoruz. Sonra laboratuvarda analize sokuyoruz ve teknik rapora yazıyoruz. Biz daha ucuza yapıyoruz çünkü diğer firmalar gelip binanızdan karot alıyorlar biz almıyoruz. Ben makine mühendisiyim benim inşaat mühendisim var benim mimarım var. 10 gündür 100’den fazla kuruma deprem dayanıklılık raporu verdim. Bir müfettiş beni aradı ‘Sizin raporlardaki veriler Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı laboratuvarlardan mı?’ dedi. Ben de hayır dedim. İl Milli Eğitim’den arkadaşların haberi var konuşun dedim daha aramadılar. İsterseniz karot alırım ama o zaman kat başı 15 bin TL alırız sizden.”