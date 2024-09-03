Kampanya Başlatılmıştı: O Atasözü, TDK Sözlüğünden Çıkarıldı

Türk Dil Kurumu’na yönelik başlatılan bir kampanya, binlerce kişinin desteğiyle kısa sürede büyük bir yankı uyandırdı. Change.org’da M. Serdar Fırat tarafından başlatılan kampanya, "On beşinde kız ya erde gerek ya yerde" atasözünün TDK sözlüğünden çıkarılmasını hedefliyordu. Kampanya, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları vurgusuyla dikkat çekti ve 6875 kişinin imzasıyla TDK’yı harekete geçirdi.

TDK HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Kampanyanın yükselen sesi ve sosyal medyada oluşan tepkiler üzerine, TDK bu atasözünü Sözlük’ten kaldırma kararı aldı. Söz konusu atasözü, kız çocuklarının erken yaşta evliliğe zorlanmasını normalleştiren bir anlayışı yansıtıyordu. Bu karar, toplumun bilinçlenmesi ve kültürel dönüşüm açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

TEŞEKKÜR MESAJI

Serdar Fırat, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda TDK’ya, kampanyayı destekleyenlere ve medyaya teşekkür etti.

Fırat “Bu başarı, sadece bir sözlüğün güncellenmesi değil; aynı zamanda toplumsal bilincin yükselmesi anlamına geliyor” diyen Fırat, bu değişimin geleceğe dair umutları tazelediğini belirtti.

TOPLUMSAL BİLİNÇLENME VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM

Kampanya, toplumun bilinçlenmesi ve kültürel değişimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Fırat’ın ifadeleri, bu değişimin sadece bir sözlük maddesiyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda toplumsal bir bilinçlenme sürecinin parçası olduğunu vurguladı.

Bu gelişme, daha adil ve eşit bir toplum için umut verici bir adım olarak kabul ediliyor.