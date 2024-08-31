Narin Soruşturmasında Gözaltındaki Amca ile İlgili Yeni Gelişme!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan Narin Güran soruşturmasında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Narin'in ağabeyinin gözaltına alınıp serbest bırakılması sonrası aileden Narin'in Tavşantepe Mahallesi Muhtarı olan amcası Salim Güran gözaltına alınmıştı.

Amca Salim Güran'ın telefonunun Narin'in kaybolmasının ardından 1 saat boyunca kapalı olduğu ve amca Güran'ın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞMİŞTİ

Güran’ın gözaltına alınmasının ardından otomobilinde yapılan incelemede Narin Güran’ın DNA’sı tespit edildi. Amca Güran’ın aracındaki DNA örneği ile Narin Güran’ın kıyafetlerindeki DNA örneği eşleşti.

AMCA GÜRAN, WHATSAPP GÖRÜŞMELERİNİN TAMAMINI SİLMİŞ!

Gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre jandarma görevlileri, gözaltına alınan amcanın telefonunda inceleme yaptı.

İncelemede telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Narin Güran’ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Narin'i arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor. Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

BULUNAN TERLİKLER NARİN'E AİT DEĞİL

Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos’ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran’a ait olmadığı belirlendi.

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.