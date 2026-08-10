İzmir ve Muğla'da Göçmen Kaçakçılığına Darbe! 9 Organizatör Yakalandı

İzmir ve Muğla'da jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 132 düzensiz göçmen ile 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı, İzmir ve Muğla’da Göçmen Kaçakçılığına yönelik Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 132 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İzmir ve Muğla'da Göçmen Kaçakçılığına Darbe! 9 Organizatör Yakalandı - Resim : 1

9 ORGANİZATÖR VE 132 GÖÇMEN YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, İzmir ve Muğla İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca yasa dışı yollardan yurt dışına gitme girişiminde bulunan düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 132 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İzmir ve Muğla’da Göçmen Kaçakçılığına yönelik jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından düzenlenen ortak operasyonda; 9 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 132 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 4’ü tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. İzmir ve Muğla İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca yapılan ortak çalışmalar sonucu; yasa dışı yollardan yurt dışına gitme girişiminde bulunan düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma ekiplerince karadan, Sahil Güvenlik botlarıyla denizden arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Arama tarama faaliyetleri sonrası düzenlenen operasyon sonucunda; İzmir ve Muğla'da ‘Göçmen Kaçakçılığı’ ağları ortaya çıkarıldı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Yasa dışı göç ile mücadele kapsamında; teknolojinin sağladığı tüm imkanlardan etkin şekilde yararlanarak, göçmen kaçakçılığını organize eden ve bu faaliyetlere aracılık eden kişilere yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi, İzmir ve Muğla İl Jandarma Komutanlıklarını, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığını ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz"

Kaynak: İHA

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