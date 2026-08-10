UltraAslan Liderinin Evinden Servet Çıktı! Altın, Döviz ve Silah Ele Geçirildi

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Galatasaray taraftar grubu UltraAslan'ın lideri olarak bilinen Sebahattin Şirin'in evinde gerçekleştirilen aramada dikkat çeken miktarda para, altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. Yaklaşık 8,5 saat süren aramada bulunan varlıkların toplam değerinin 65 milyon lira civarında olduğu belirtildi. Operasyonda ayrıca silah, mermi ve 4 balistik yelek bulundu.

KAPSAMLI ARAMA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Muzaffer Şirin hakkında işlem başlatıldı. Şirin'in; Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü şekilde karaborsa bilet dolandırıcılığı ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturulduğu bildirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Şirin gözaltına alınırken, polis ekipleri şüphelinin ikametinde kapsamlı arama gerçekleştirdi.

8 BUÇUK SAAT BOYUNCA ARAMA

Arama sırasında 841 bin 895 avro, 51 bin 953 dolar, 18 bin 865 İngiliz sterlini ve 795 bin 825 lira nakit para bulundu. Ayrıca yaklaşık 13 milyon 351 bin 890 lira değerinde olduğu belirtilen altın ve mücevheratın yanı sıra yaklaşık 500 bin lira değerinde bir Hint seti ile 350 bin lira değerinde pırlanta kolye ele geçirildi. Ele geçirilen para, döviz ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 65 milyon lira olduğu değerlendirildi.

İŞTE EVDEN ÇIKANLAR

Aramada bunların yanı sıra 1 tabanca, 1 şarjör, 141 mermi, 3 cep telefonu, 3 SIM kart ve 4 balistik yelek bulundu. Şirin hakkında yürütülen soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği, aramada ele geçirilen delil ve materyallere ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA