34 Milyon Araç Sahibine Kötü Haber! Trafik Sigortasına Zam

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Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında ağustos ayı tarifesi belli oldu. Primlerde yaklaşık yüzde 4 artış yapılırken, İstanbul'da otomobiller için ödenecek tutar 57 bin lirayı, bazı ticari araçlarda ise 400 bin lirayı aştı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından açıklanan yeni tarifeye göre, sürücülerin ödeyeceği primler hasar geçmişlerine göre belirlenen basamaklara göre farklılık gösteriyor.

NTV'nin haberine göre İstanbul'da dördüncü basamaktan sigorta yaptıracak bir otomobil sahibinin ödeyeceği prim 19 bin 71 liraya yükseldi. En riskli grup olarak değerlendirilen sıfırıncı basamaktaki sürücüler için prim 57 bin 213 liraya çıkarken, en düşük risk grubunda yer alan 8'inci basamaktaki sürücüler 9 bin 535 lira ödeyecek. Ankara'da otomobiller için primler 9 bin 266 lira ile 55 bin 594 lira arasında değişirken, İzmir'de bu aralık 8 bin 996 lira ile 53 bin 974 lira olarak belirlendi.

TAKSİLERDE PRİMLER 166 BİN LİRAYI AŞTI

Ticari araçlarda ise sigorta maliyeti çok daha yüksek seviyelere ulaştı. İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir taksinin zorunlu trafik sigortası 166 bin 214 liraya yükseldi. Aynı kentte 8'inci basamaktaki taksiler için prim 27 bin 702 lira olarak uygulanacak. Ankara'da taksiler için primler 26 bin 918 lira ile 161 bin 510 lira arasında değişirken, İzmir'de 26 bin 134 lira ile 156 bin 806 lira arasında olacak. En yüksek primlerden biri ise 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde görüldü. İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir otobüs için zorunlu trafik sigortası 408 bin 348 liraya yükselirken, 8'inci basamaktaki otobüsün primi 68 bin 58 lira olarak belirlendi.

GECİKTİREN DAHA FAZLA ÖDEYECEK

Zorunlu trafik sigortasını zamanında yenilemeyen araç sahipleri için de ek maliyet uygulanıyor. Poliçenin her 30 gün gecikmesi halinde prime yüzde 5 sürprim eklenirken, bu artış toplamda yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor. Sigortasız araçla trafiğe çıkılması durumunda ise yalnızca para cezası uygulanmıyor. Araçların trafikten men edilmesi de söz konusu olabiliyor.

Kaynak: Ntv