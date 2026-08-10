Arı Kovanlarının Bakımı İçin İskeleye Çıktı, Belediye Başkanı Hastanelik Oldu

Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu, kendisine ait arı kovanlarının bakımını yaptığı sırada çıktığı iskeleden dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Topçu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken dirsek ve parmaklarında kırık tespit edildi. AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer de Topçu'yu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Arı Kovanlarının Bakımı İçin İskeleye Çıktı, Belediye Başkanı Hastanelik Oldu
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Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinin Belediye Başkanı Ramazan Topçu, arı kovanlarının bakımını yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Kovanları kontrol etmek için çıktığı iskelede dengesini kaybeden Topçu, yere düşerek yaralandı.

Arı Kovanlarının Bakımı İçin İskeleye Çıktı, Belediye Başkanı Hastanelik Oldu - Resim : 1

DİRSEĞİNDE VE PARKLARINDA KIRIK OLUŞTU

Olayın ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topçu tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde belediye başkanının dirsek ve parmaklarında kırık tespit edildi. AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer de hastanede tedavi gören Topçu'yu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA

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Rize Ardeşen belediye kaza
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