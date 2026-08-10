Arı Kovanlarının Bakımı İçin İskeleye Çıktı, Belediye Başkanı Hastanelik Oldu

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Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinin Belediye Başkanı Ramazan Topçu, arı kovanlarının bakımını yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Kovanları kontrol etmek için çıktığı iskelede dengesini kaybeden Topçu, yere düşerek yaralandı.

DİRSEĞİNDE VE PARKLARINDA KIRIK OLUŞTU

Olayın ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Topçu tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde belediye başkanının dirsek ve parmaklarında kırık tespit edildi. AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer de hastanede tedavi gören Topçu'yu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: DHA