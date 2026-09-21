İstanbul’da Hava Bir Anda Değişiyor! AKOM Tarih Verdi: İki Gün Boyunca Etkili Olacak
İBB AKOM, İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre 22 Eylül Salı sabahından itibaren kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesiyle sıcaklıklar 6 ila 8 derece düşecek. Kentte aralıklarla sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak beklenirken, 22 ve 23 Eylül için uyarı yapıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin haftalık tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul’da salı sabahından itibaren kuzey yönlü rüzgarların kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıklarda belirgin düşüş yaşanacak. Halihazırda 26-28 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların 6 ila 8 derece azalması ve bahar değerlerine gerilemesi bekleniyor.
İSTANBUL’DA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Kent genelinde aralıklarla sağanak yağışların görülmesi beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. AKOM’un raporunda, 22 Eylül Salı ve 23 Eylül Çarşamba günleri için İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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