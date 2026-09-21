Adalar Belediyesi’nde Seçim Ertelendi! Müslim Sarı’dan Dikkat Çeken Açıklama: 'Masa Başı Oyunlarını Engellemek İçin...'

Adalar Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimi, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’a ertelendi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti’lilerle yapılan iş birliği kapsamında seçime katılmama kararı aldıklarını belirterek, “Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oylara sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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Adalar Belediyesi’nde Seçim Ertelendi! Müslim Sarı’dan Dikkat Çeken Açıklama: 'Masa Başı Oyunlarını Engellemek İçin...'
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Adalar Belediyesi’nde başkanvekili seçimi, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yapılamadı. Seçimin 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da yeniden yapılması kararlaştırıldı. CHP’li Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 14 Eylül’de görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanvekilinin belirlenmesi için bugün yapılması planlanan seçim, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelendi.

MEDİNE PAMUK’UN İSTİFASININ ARDINDAN YENİ SEÇİM

Medine Pamuk, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanmasının ardından başkanvekilliği görevine getirilmişti. Pamuk’un istifasının ardından İstanbul Valiliği, yeni başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla belediye meclisinin 21 Eylül’de toplanacağını duyurmuştu. Ancak belediye meclisinde salt çoğunluk sağlanamayınca başkanvekilliği seçimi gerçekleştirilemedi. Yeni seçim 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak.

CHP’DEN SEÇİME KATILMAMA KARARI

CHP Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP’nin YENİ Parti ile yaptığı iş birliği kapsamında başkanvekilliği seçimine katılmama kararı aldığını belirtti. Sarı, “AK Parti’nin masa başı oyunlarını engellemek için bugün yapılması planlanan Adalar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimine, YENİ Parti’lilerle yaptığımız iş birliği sonucunda katılmama kararı aldık” dedi. Seçime katılmama kararının ardından salt çoğunluğun sağlanamadığını ve oylamanın 23 Eylül’e ertelendiğini belirten Sarı, 2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradenin belediye yönetimine eksiksiz şekilde yansıması gerektiğini ifade etti. Sarı, CHP olarak seçim sonuçlarına ve Adalar halkının verdiği oylara sahip çıkmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Etiketler
belediye İstanbul CHP YENİ Parti AK Parti
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