Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay'dan Çarpıcı İtiraflar: 'Bir Yerden Bir Şeyler Geliyor Diye Düşünüyordum'

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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, Kurtlar Vadisi Pusu dizisi de soruşturma kapsamında gündeme geldi. Soruşturma kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, “bilgi sahibi” sıfatıyla savcılıkta ifade vermişti. Başsavcılık da soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildiğini açıklamıştı.

'OSMAN SINAV'DAN SONRA DİZİ POLİTİKAYA DÖNDÜ'

Sabah'ta yer alan habere göre, Dizide “Ömer Baba” karakterini canlandıran Emin Olcay, hem dizi sürecine hem de yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Olcay, Osman Sınav’ın ardından dizinin politik bir çizgiye yöneldiğini öne sürerek, senaryonun zaman içerisinde değiştiğini söyledi. Olcay, “Osman Sınav’dan sonra dizi politikaya dönmeye başladı. Türkiye’nin birtakım bilinmeyen yerlerine doğru gitmeye başladık. Giderek de arttı bu. Hissedilir şekilde. Senaryo giderek bozuldu” ifadelerini kullandı. Senaryodaki bazı gelişmelerle ilgili daha önce konuşmaya çalıştığını ancak karşılık bulamadığını belirten Olcay, “Bir yerden bir şeyler geliyor ki yazıyorlar diye düşündüğüm oldu” dedi.

'ANLAMADIĞIMIZ ŞEYLER VARDI'

Emin Olcay, dizinin senaryosunda yer alan bazı gelişmeleri şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. Olcay, bölüm senaryolarının çekimlerden önce kendisine ulaştığını söyleyerek, “Yeşil’in diziye girmesine ne gerek vardı ya? Yeşil niye girdi? Sonra Cumhurbaşkanı niye girdi senaryoya? Bunlar niçin girdi? Ve anlamadığımız şeyler vardı” ifadelerini kullandı. Harp Okulu’nda dört yıl boyunca her sene sahnelenen oyunları yönettiğini anlatan Olcay, bu süreçte öğrencilerinden Ergenekon dönemi ve FETÖ’nün bazı öğrencilerle ilgili girişimlerine ilişkin duyumlar aldığını söyledi. Bu nedenle dizide yaşanan dönüşümün kendisini rahatsız ettiğini belirten Olcay, senaristleri uyarmaya çalıştığını ancak dikkate alınmadığını ifade etti. Olcay, dizinin zamanla “James Bond filmi seyreder gibi” bir hale geldiğini savunarak İngiliz ajanı, KGB ve FBI karakterlerinin senaryoya dahil edilmesini de eleştirdi.

ŞAŞMAZ KARDEŞLERE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Raci Şaşmaz ve Necati Şaşmaz kardeşlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Olcay, kendilerine karşı kırgın olduğunu söyledi. Olcay, iki kardeş hakkında sert ifadeler kullanarak, Pana Film çalışanlarının inşaat döneminde mülk sahibi olmak amacıyla para kaybettiğini ve konunun mahkemeye taşındığını öne sürdü. Kendisine de haksızlık yapıldığını iddia eden Olcay, Kurtlar Vadisi’nde 12 yıl rol aldığını ve bölüm başına piyasa koşullarının altında ücret aldığını söyledi. Tiyatrodan öğrencilerinin de dizide rol aldığını belirten Olcay, bazı öğrencilerinin kendisinden daha yüksek ücret aldığını ifade etti. Raci Şaşmaz ile ücret konusunda yaptığı görüşmelerde “Çok kötü durumdayız” yanıtını aldığını aktaran Olcay, eşi Hayat Olcay’ın da benzer şekilde mağdur edildiğini öne sürdü. Hayat Olcay’ın “Elif” karakterinin annesini canlandırdığını belirten Emin Olcay, karakter öldükten sonra eşinin diziden çıkarılmadığını ancak kendisine sahne de yazılmadığını söyledi. Olcay, bu süreçte eşinin aldığı diğer teklifleri geri çevirmek zorunda kaldığını ve kendisinin sette mobbinge maruz kaldığını iddia etti.

'FETÖ SORUŞTURMASINI DOĞRU BULUYORUM'

Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik FETÖ incelemesine ilişkin görüşü sorulan Emin Olcay, soruşturmanın yürütülmesini doğru bulduğunu söyledi. Olcay, “Soruşturma açılmasını çok doğru buluyorum. Gerçekler neyse ortaya çıksın. Eğer yanlış şeyler yaptılarsa cezalarını çeksinler, yanlış yapmadılarsa da bu durumdan aklanır çıkarlar” dedi. Umarım bundan sonraki yaşamlarında aklanırlar” ifadelerini kullanan Olcay, genç olduklarını belirttiği kişilere ilişkin “Allah yollarını açık etsin” dileğinde bulundu.

Kaynak: Sabah