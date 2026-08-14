İstanbul’da Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat: Sağanak ve 80 Kilometrelik Fırtına Geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Artvin, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Rize için ise sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Güney bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalması bekleniyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR

İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Yağışların sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra ise Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Artvin ve Rize ile Kars, Ardahan ve Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yağış sırasında kuvvetli rüzgar görülebileceği de ifade edildi.

RÜZGAR 80 KM/S HIZA ULAŞABİLİR

Rüzgarın genel olarak kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Sarı kod verilen Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa’nın da bulunduğu Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli, kısa süreli olarak ise 60-80 kilometreye ulaşan fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda da güney yönlü rüzgarın 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 40-60 kilometre hızla, zaman zaman 60-80 kilometre hızında esmesi bekleniyor. Bursa’da sıcaklığın 29, Çanakkale’de 31, İstanbul’da 28 ve Kırklareli’nde 29 derece olması bekleniyor.

EGE

Ege’nin genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde zamanla bulutluluk artarken, öğleden sonra Uşak çevreleri ile Denizli’nin kuzeyi ve Afyonkarahisar’ın batısında yerel sağanak görülebilecek. Kuzey ve Kıyı Ege’de rüzgarın 40-60 kilometre hızla, kısa süreli olarak 60-80 kilometre hızında fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Denizli ve Muğla’da sıcaklığın 37, İzmir’de 36, Uşak’ta ise 31 derece olması öngörülüyor.

AKDENİZ

Bölgede başlangıçta az bulutlu ve açık olan havanın zamanla parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Öğleden sonra İç ve Doğu Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Adana’da sıcaklığın 35, Antalya’da 39, Burdur’da 34 ve Hatay’da 32 derece olması tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Bölgede az bulutlu ve açık havanın zamanla parçalı bulutluya dönmesi bekleniyor. Öğleden sonra Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Ankara’da 30, Eskişehir’de 28, Konya’da 31 ve Niğde’de 30 derece sıcaklık bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Bölgenin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Öğleden sonra Bolu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan esen rüzgarın 40-60 kilometre hızla kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Ordu ve Giresun’da sabah saatlerinde, Rize ve Artvin’de ise öğleden sonra yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Rize’de sıcaklığın 28, Samsun’da 27, Trabzon’da 28 derece olması tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Bölgede parçalı bulutlu havanın zamanla çok bulutluya dönmesi bekleniyor. Öğleden sonra kuzey ve batı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yağışların kuvvetli olması beklenirken, bölgenin güneydoğusunda rüzgarın 40-60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Erzurum ve Kars’ta sıcaklığın 25, Malatya’da 34 ve Van’da 28 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi