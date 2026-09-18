Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Pist Açılışında Konuşuyor: 'En Geniş Uçuş Ağına Sahip Ülke Olduk'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nda 4. ana pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. İstanbul Havalimanı’nın küresel bağlantı gücüne katkı sağlayacak yatırımların önemine dikkat çeken Erdoğan, 2002’den bu yana aktif havalimanı sayısının 26’dan 58’e çıkarıldığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Pist Açılışında Konuşuyor: 'En Geniş Uçuş Ağına Sahip Ülke Olduk'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yatırımlarımız havalimanımıza çok önemli katkılar yapacak. Taksi ve bekleme sürelerinden, yakıt ve zaman tasarrufuna kadar bu yatırımlar hizmet standartlarını yükseltecektir. Havalimanımız küresel bağlantı gücünde dünya lideri.

Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumdayız. 67 ülkeden 1 buçuk milyar insan 4 saatte ülkemize gelebiliyor. Kara, deniz ve demiryollarını da hesaba katınca Türkiye'nin bağlantı haritası çok net şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz konumun sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz.

86 milyonun daha rahat yaşaması için dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Her bir ferdimizin kendini güvende hissetmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim bu millete karşı ödememiz gereken borcumuz var. Bu ülkeyi hizmetler ile ihya etme gibi bir gayemiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz. Sağlıktan güvenliğe dış politikadan eğitime bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraşıyoruz.

Biz İstanbul havalimanını ülkemize kazandırmaya çalışırken eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önüne kesmeye çalışıyor. Ne dediklerini hatırlıyorsunuz dimi 'Yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor, burası bataklık uçaklar buradan kalkamaz, havalimanının burada ne işi var' dediler. İstanbul Havalimanını hedef aldılar. Yapıcı eleştiriler yapmak yerine yıkmanın engellemenin peşinde oldular. Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyonun olmadığı bir kez daha anlaşılmış oldu. Uçak olmaz burada dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı. Tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledi. Hem Türkiye hem Avrupa gündeminde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Bir günde 1788 uçak indi ve kalktı.

'TAKOZ SİYASETİ İÇİN ARTIK DENİZ TÜKENDİ'

Yıllarca taş üstüne taş koymayıp takoz siyaseti ile gemilerini yüzdürmeye çalışanlar ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrika ile yolsuzluk ile karanlık odalarda kurulan siyasetçilik devri tamamen kapanmıştır. Eser yarışacak, vizyon yarışacak.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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