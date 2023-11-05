İsmailağa Cemaati’nden Acun Ilıcalı'ya boykot çağrısı

Cemaatin sosyal medyada öne çıkan isimlerinden biri olan, Müdafa-i İslam adlı grubun lideri Erdem Özveren, TV 8'in boykot edilmesi çağrısında bulundu.

İsmailağa Cemaati’nden Acun Ilıcalı'ya boykot çağrısı

İş insanı Acun Ilıcalı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar karşısında sessiz kaldığı ve sahibi olduğu TV 8 kanalında İsrail destekçisi firmaların reklamına yer verdiği iddiasıyla İsmailağa cemaatinin hedefi oldu. Cemaatin sosyal medyada öne çıkan isimlerinden biri olan, Müdafa-i İslam adlı grubun lideri Erdem Özveren, TV 8'in boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Özveren, TV kanalında yayınlanan "Master Şef" programının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun kanalda bir temizlik markasının reklamını yaptığı videodan görsele yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Muhabirlikten medya patronluğuna, İngiltere'de futbol kulüplerini satın almaya kadar uzanan Acun Ilıcalı ne hikmetse bunca bebek çocuk katledilirken zulme tek kelime ses çıkaramıyor! Aynı Acun'un kanalı boykot edilen markaları kanalında reklam ediyor."

Özveren paylaşımını "#Tv8Boykot" etiketiyle tamamladı.

İsmailağa Cemaati’nden Acun Ilıcalı'ya boykot çağrısı - Resim : 1

Özveren bir başka paylaşımında da yine aynı programın jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın İsrail ürünü olduğunu öne sürdüğü bir cips markasının reklamını TV 8'de yapmasına tepki gösterdi.

Özveren bu paylaşımında da TV 8'e boykot çağrısını "Sosyal medyada insanlar günlerdir soykırımcı İsrail'in ürünlerini boykot etmek için uğraşırken Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8 bangır bangır İşgalci İsrail mallı Doritos'u övüyor! Filistin için bir henüz bir desteği de bulunmayan Acun Ilıcalı ve TV 8 boykot edilmeli!" diyerek dile getirdi.

İsmailağa Cemaati’nden Acun Ilıcalı'ya boykot çağrısı - Resim : 2

Etiketler
Acun Ilıcalı İsmailağa İsmailağa Cemaati
İmamoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu' sorusuna yanıt: 'Partimizin büyüğüdür, helallik isteyeceğim' İmamoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu' sorusuna yanıt
Antalya'da kan donduran ölüm: Yanarak can verdi Antalya'da kan donduran ölüm: Yanarak can verdi
Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan kızından Akpınar'a ilginç mesaj Metin Akpınar'ın yeni ortaya çıkan kızından Akpınar'a ilginç mesaj
Şampuan içine kabuklarını ekleyip 10 dakika bekletin bakın ne oluyor? Denemelisiniz Şampuan içine kabuklarını ekleyip 10 dakika bekletin bakın ne oluyor? Denemelisiniz
ÇOK OKUNANLAR
Eski eşi Melis İşiten'in programına konuk olan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği cevaplarla gündem oldu Eski eşinin programına konuk olan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği cevaplarla gündem oldu
Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi Dilan Polat Silivri Cezaevi’ne getirildi
Sürekli artıyor: İşte İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu 3 ilçe İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu 3 ilçe
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel kimdir? CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel kimdir?