Twitter hesabından canlı yayın yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; Değişmeyen tek şey değişimdir." notuyla paylaşım yaptı.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir siyasetçi olarak bu sonuçların milletimize ve güzel ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye'nin şimdi hızlıca normalleşmeye ve gerçek sorunlarına çözüm bulmaya acilen ihtiyacı vardır. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunun farkındayım. Sevgili çocuklar sakın ama sakın üzülmeyin, kıymetli gençler sakın ama sakın asla umutsuzluğa kapılmayın, hanımefendiler asla tedirgin olmayın, beyefendiler başınız dik yürümeye devam edin. Biz az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız. Benzer bir hayal kırıklığı bundan 5 yıl önce de yaşanmıştı. Ama sadece 9 ay sonra yerel seçimlerde muazzam sonuçlar elde ettik. Doğru işler yaptık ve hep birlikte sonuç aldık, birlikte başardık. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim.

Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi, tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs, bugün İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü. Asırlar boyu ne ordular, ne komutanlar İstanbul kapısından eli boş döndü. Ama gün geldi yöntem ve araçlar değiştiren Mehmet fethetti. Sadece bu kadim şehri değil, bu şehirde yaşayanların gönlünü fethetti. Böylece fethi kalıcı kıldı. Biz de gönülleri fethetmek için yola çıktık. Bundan sonra bütün gönülleri kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz.

Büyük Atatürk diyor ki "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır." İstanbul'da benim gibi milyonlarca Türkiye'de on milyonlarca umutlu hem de çok umutlu demokrasi neferleri var. Bu seçim kampanyasında onların inançlı, dirençli, asla vazgeçmeyen mücadelelerine defalarca tanık oldum. Başta demokrasi neferleri olan sizleri, sevgili çocukları, o canım gençleri, anneleri ve bütün İstanbulluları bugün saat 20.00'de Maltepe Meydanı'nda düzenlediğimiz 570. fetih etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz, yürek yüreğe olacağız. Tüm kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı birlikte konuşacağız.

Bana inanın, yolumuz uzun, gençliğimiz var, inancımız tam. Bana güvenin, her şey çok güzel olacak.