İmamoğlu: Ekonomik krize rağmen 100 bin kişiyi iş sahibi yaptık

İBB Başkanı İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurduğumuz istihdam ofisleriyle özel sektörün ihtiyaçlarını tespit ettik, iş arayanlara ihtiyaca yönelik eğitimler verdik, işe giriş sürecini birebir takip ettik ve ekonomik krize rağmen 100 bin kişiyi iş sahibi yaptık." ifadesini kullandı.