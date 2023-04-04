İmamoğlu: Ekonomik krize rağmen 100 bin kişiyi iş sahibi yaptık

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Özel sektörde iş bulduğumuz kişi sayısı 100 bin oldu. Ekonomik krize rağmen 100 bin kişiyi iş sahibi yaptık." açıklamasını yaptı. 

Son Güncelleme:
İmamoğlu: Ekonomik krize rağmen 100 bin kişiyi iş sahibi yaptık

İBB Başkanı İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurduğumuz istihdam ofisleriyle özel sektörün ihtiyaçlarını tespit ettik, iş arayanlara ihtiyaca yönelik eğitimler verdik, işe giriş sürecini birebir takip ettik ve ekonomik krize rağmen 100 bin kişiyi iş sahibi yaptık." ifadesini kullandı. 

İmamoğlu: Ekonomik krize rağmen 100 bin kişiyi iş sahibi yaptık - Resim : 1

Etiketler
Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Bu yılın şanslı burçları! Hiç beklemedikleri anda zengin olacak 3 burç Bu yılın şanslı burçları! Hiç beklemedikleri anda zengin olacak 3 burç
Yeni detaylar: Seccade odaya nasıl geldi? Yeni detaylar: Seccade odaya nasıl geldi?
Resimdeki 5 farkı 10 saniyede tespit edenlerin IQ seviyesi çok iyi.. Resimdeki 5 farkı 10 saniyede tespit edenlerin IQ seviyesi çok iyi..
Kerem Kınık’ın projesi depremde çöktü Kerem Kınık’ın projesi depremde çöktü
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı
90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı 90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı
Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu
Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor
Oylar nasıl sayılacak, baraj nasıl uygulanacak? İşte seçime dair 15 soru ve yanıtı Oylar nasıl sayılacak, baraj nasıl uygulanacak? İşte seçime dair 15 soru ve yanıtı