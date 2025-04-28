İBB'ye İkinci Dalga Operasyonunda Gözaltına Alınmıştı... İmamoğlu'nun Korumasının İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 26 Nisan’da gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda 51 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Arif Gürkan Alpay ve Ramazan Gültekin ile Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu da yer alıyordu.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan İBB güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, aynı gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Türkmen, 2011 yılından itibaren özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, 2020 yılında ise İBB iştiraki İstgüven AŞ’de göreve başladığını belirtti. İfadesi sırasında kendisine aralarında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 159 kişinin fotoğrafı gösterildi ve bu kişilerle herhangi bir tanışıklığı veya ticari ilişkisi olup olmadığı soruldu.

Türkmen, söz konusu fotoğraftaki kişilerle herhangi bir ticari ilişkisi bulunmadığını ifade etti.

'RUTİN OLARAK YAPILIR'

Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde yaptığı görüşmede güvenlik kameralarının bantla kapatılması sorulan Türkmen kamerayı kapatanların arasında yer almadığını ifade ederek, konuya ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi.

Diğer görüntülerde elinde valiz taşıyan kişinin kendisi olduğunu belirten Türkmen, “Valizin içerisinde jammer cihazı bulunmaktadır. Bu iş rutin olarak önlem amaçlı yapılır. Bana valiz verildi, ben de götürdüm, ayrıntısını sorgulamadım” dedi.

Toplantı katında kameraya bant çeken kişinin ise kendisi olduğunu bildiren Türkmen, “Balıkçı Kahraman isimli restoranda Ekrem İmamoğlu’nun görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır. Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi, ben kendim kamera görüntülerini kapattım” dedi.

'KAMERALAR HER GÖRÜŞMEDE BANTLANIRDI'

Toplantının ardından elinde iki valizle otelden ayrıldığı görüntülere ilişkin soruya ise Türkmen, “Elimdeki valizlerde jammer cihazı bulunmaktadır. Valizlerin 34… plaka sayılı araçla otelden ayrılmasının herhangi bir anlamı yoktur. Daha önce de belirttiğim gibi belediye hizmetlerinde kullanılan bir araçtır. O gün bu aracın kullanılması tamamen tesadüftür. Toplantı katında kimlerin bulunduğunu bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu’nun burada görüşme yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ben Ekrem İmamoğlu’nun hiçbir toplantısında yer almadım. Yapılan her görüşmede lüzumlu görüldüğü takdirde rutin olarak kameralar bantlanırdı” ifadelerini kullandı.

WHATSAPP MESAJI SORULDU

Emniyet sorgusunda, kamera görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından bir arkadaşının kendisine “Meşhur olmak” şeklinde mesaj atması üzerine verdiği “Şöhretin gözü kör olsun” yanıtı da soruldu. Türkmen bu mesajlaşmanın “Sosyal medyada geçen kamera görüntülerinin bantlanması konusuyla alakalı aramızdaki esprili mahiyetinde yapılan bir görüşmedir” şeklinde olduğunu kaydetti.

'JAMMERLAR DEMİRBAŞ LİSTESİNDE KAYITLI'

Türkmen’in avukatı da ifadesinde şu değerlendirmede bulundu:

“Soruşturma dahilinde tarafımıza gösterilen görüntüleri müvekkil de ben de tüm kamuoyu da müvekkil gözaltına alınmadan izlemiştir. Çağlar Türkmen’in lekelenmeme hakkı ihlal edilmiş, soruşturmanın da gizliliği ihlal edilmiştir. Güvenlik kameralarının amacı kamu güvenliğinin tesisidir. Yenişafak isimli gazetenin internet sitesinde öğrendiğimiz üzere herhangi bir karar olmaksızın teknik ve fiziki takip yapan polislerin otele garson kılığında girmeye çalışması otel sahibi tarafından engellenmiştir. Bu da Ekrem İmamoğlu hakkında bir karar olmaksızın izlenmekte olduğunun itirafıdır. Müvekkilim güvenlik personelidir. Koruma, koruduğu kişiyi o kişiye rağmen korur, hele ki ekibin rutin bir uygulaması varsa yargı makamlarınca kabul edildiği üzere 5188 sayılı kanuna tabi müvekkilin bu uygulamayı gerçekleştirmemesi görevi ihmal suçunu oluşturur. Valizler içerisinde jammer cihazları bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin demirbaş listesinde kayıtlıdır.”

Kaynak: ANKA