Hayko Cepkin'den Danla Bilic'e destek

Müzisyen Hayko Cepkin, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e mikrofon uzatan Beyaz TV muhabirinin depremle ilgili sorularına tepki gösterdi. Cepkin, "Kendilerinin ne yaptığını fark edemez halde olup, başkalarına kusur yüklemeye çalışan tiyniyetsizler bunlar" dedi.

Cepkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Muhabir herkesten önce süreci atlatmış, normale dönmüş o kesin. Tüm sektör otururken o işinin başına geçmiş, ünlü kovalayıp tilki gibi keskin zekası ile laf bile çarpmış. Kendilerinin ne yaptığını fark edemez halde olup, başkalarına kusur yüklemeye çalışan tiyniyetsizler bunlar."