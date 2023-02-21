Hayko Cepkin'den Danla Bilic'e destek

Hayko Cepkin, Beyaz TV muhabirinin Danla Bilic'e sorduğu deprem sorularına, "Muhabir herkesten önce süreci atlatmış, normale dönmüş o kesin" diyerek tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Hayko Cepkin'den Danla Bilic'e destek

Müzisyen Hayko Cepkin, sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e mikrofon uzatan Beyaz TV muhabirinin depremle ilgili sorularına tepki gösterdi. Cepkin, "Kendilerinin ne yaptığını fark edemez halde olup, başkalarına kusur yüklemeye çalışan tiyniyetsizler bunlar" dedi. 

Cepkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Muhabir herkesten önce süreci atlatmış, normale dönmüş o kesin. Tüm sektör otururken o işinin başına geçmiş, ünlü kovalayıp tilki gibi keskin zekası ile laf bile çarpmış. Kendilerinin ne yaptığını fark edemez halde olup, başkalarına kusur yüklemeye çalışan tiyniyetsizler bunlar."

Etiketler
Deprem Hayko Cepkin Danla Bilic
Son Güncelleme:
Konya'daki depremle ilgili ilk açıklama.. Büyük panik yaratmıştı Konya'daki depremle ilgili ilk açıklama.. Büyük panik yaratmıştı
Yasak Elma dizisiyle ilgili yeni gelişme! FOX TV son anda vazgeçti Yasak Elma dizisiyle ilgili yeni gelişme! FOX TV son anda vazgeçti
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden deprem bölgesine 100 kişi kapasiteli duş alanı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden deprem bölgesine 100 kişi kapasiteli duş alanı
Kılıçdaroğlu: Değişime vahşi neo-liberal tek adam rejiminden başlayacağız Kılıçdaroğlu: Değişime vahşi neo-liberal tek adam rejiminden başlayacağız
Et ve Süt Kurumu önünde 'ucuz et' kuyruğu: 'Dün geldik kıymayı alamadık, bugüne kaldı sıramız' Et ve Süt Kurumu önünde 'ucuz et' kuyruğu: 'Dün geldik kıymayı alamadık, bugüne kaldı sıramız'
AFAD açıkladı: Hangi ilde, kaç çadır kuruldu? AFAD açıkladı: Hangi ilde, kaç çadır kuruldu?
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak
Prof. Ahmet Ercan, Hatay depremi sonrası tek tek anlattı; sunucu kendini tutamadı: 'O zaman vay anasını' Prof. Ahmet Ercan tek tek anlattı, sunucu kendini tutamadı: 'Vay anasını'
Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir' Peş peşe depremler sonrası korkutan açıklama: 'Hatay'da halen ana deprem yaşanmamış olabilir'
Tek tek ortaya çıktı: AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı? AHBAP'a yapılan yardımlar nereye harcandı?
Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlü isimler Depremde hayatını ve yakınlarını kaybeden ünlüler