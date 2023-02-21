Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden deprem bölgesine 100 kişi kapasiteli duş alanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmaya çalışan Kahramanmaraş'ta 100 kişi kapasiteli duş alanı kuruyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden deprem bölgesine 100 kişi kapasiteli duş alanı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta kadın ve erkek bölümlerinin her biri 50'şer kişilik duş alanını bu hafta sonu tamamlayacaklarını bildirdi.

Öte yandan, belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait kullanım ömrünü tamamlamış 10 otobüsü, deprem bölgesindeki vatandaşların kullanması için mobil duş, mobil berber ve mobil çamaşırhaneye dönüştürdü.

Dönüşümleri tamamlandıkça deprem bölgelerine gönderilen 6'şar kişi kapasiteli mobil duşların içinde lavabo, şampuan, sabun, saç kurutma makinesi ve havlu da bulunuyor.

Depremzedeler için gönderilen mobil berberde iki berber görev yapacak.

Kaynak: AA

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