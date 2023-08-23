Adalet Bakanına “af” soruları: Hapisten çıkacaklardan kaçı cinsel suçlardan hükümlü?

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 14 Temmuz 2023 tarihinde AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen infaz düzenlemesiyle ilgili çarpıcı sorular içeren bir önerge sundu. Ün önergesinde, infaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin iyi halli olmaları şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarının mümkün hale geldiğine dikkat çekti.

Ayrıca, bu düzenlemeye göre cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmaları şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılmalarının da imkanlar dahilinde olduğunu belirtiyor.

CİNSEL SUÇLARA VE ŞİDDET SUÇLARINA İLİŞKİN İFADELER

Önergede, infaz düzenlemesinin etkileri somutlaştırılarak sunuluyor. 5 yıla kadar ceza alan suçluların hapis yatmadan tahliye edileceği, 5-10 yıl arası hüküm giyenlerin ise 1 ay hapiste kaldıktan sonra açık cezaevine alınacağı ifade ediliyor. 10 yıldan fazla ceza alanların ise 3 ay hapiste kaldıktan sonra açık cezaevine geçiş yapabileceği aktarılıyor.

TOPLUMDA CİNSEL SUÇLAR VE ŞİDDET SUÇLARI ARTIYOR

Ün, önergesinde infaz düzenlemesinin toplumda kadına ve çocuğa yönelik şiddetin ve cinsel suçların artmasına sebep olduğunu vurguluyor. Bu düzenlemeyle suçluların daha erken tahliye edilmesi nedeniyle kadın ve çocuklara yönelik riskin arttığına dikkat çekiyor.

Önergede yer alan sorular şu şekilde:

Bu düzenlemenin kamu yararı nedir?



Bu düzenleme sadece adi suçlar için mi yapıldı, yoksa diğer suçlarda da hatalar mı mevcut?



İnfaz düzenlemesinden faydalananlar arasında çocuğa yönelik cinsel veya şiddet suçlarından hüküm giyenlerin sayısı nedir?



İnfaz düzenlemesinden faydalananlar arasında kadına yönelik kasten öldürme suçundan hüküm giyenlerin sayısı nedir?



İnfaz düzenlemesinden faydalananlar arasında kadına yönelik cinsel suçlardan hüküm giyenlerin sayısı nedir?



İnfaz düzenlemesi ile tahliye edilen hükümlülerden zarar gören kadın veya çocuklar olursa, bu düzenlemeyi çıkartanlar siyasi bir sorumluluk üstlenecek midir?



Bu soru önergesiyle infaz düzenlemesinin etkileri ve özellikle kadına ve çocuğa yönelik suçlara etkisi sorgulanırken, Adalet Bakanı'ndan konuyla ilgili net bilgiler talep edilmektedir.