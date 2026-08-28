Haluk Levent’in Gizli Evliliğinde Yeni Gelişme! Nurdan Eriş’ten Dikkat Çeken Boşanma Kararı

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Ahbap soruşturması kapsamında evli olduğu ortaya çıkan Haluk Levent hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcının, Ahbap Derneği için toplanan yardımları çeklerle kendi üzerine aldığı gerekçesiyle tutuklandığı, ayrıca Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından toplanan yardımların bahis ve kumarda kullanıldığı belirlendi. Haluk Levent’in 2018 yılında İsviçre’de yaşayan Türk iş kadını Nurdan Eriş ile evlendiği ve bu evliliği uzun süre kamuoyundan gizlediği ortaya çıktı. Eriş, Levent’in evlilik öncesinde ve sonrasında kendisinden farklı gerekçelerle sık sık para talep ettiğini öne sürdü.

Nurdan Eriş, Haluk Levent ile 2018 yılında İsviçre’de evlendiklerini belirterek, evlilik sürecinde Levent’in kendisinden çeşitli gerekçelerle para istediğini öne sürdü. Eriş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

'PEŞİMDE MAFYALAR VAR DİYORDU'

“Çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika’daki şirketimden para göndermiştim. Çoğu zaman borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu. Beni kullandı.” Eriş, evliliklerinin 8. yılında eşinin kendisini dolandırdığını fark ettiğini ileri sürdü. Yaşananların ardından kendisinin de şüpheliler arasında yer aldığı ve cezaevine girdiği belirtildi.

EVLİLİĞİ CEZAEVİNDE SONA ERDİRME KARARI ALDI

ATV’nin haberine göre Nurdan Eriş, İsviçre’de başlayan evliliğini cezaevinde sonlandırma kararı aldı. Boşanma sürecinin başlatıldığı, ancak evliliğin hukuken sona erdirilebilmesi için hem İsviçre’de hem de Türkiye’de bazı resmi evrakların tamamlanması gerektiği öğrenildi. Yurt dışında yaşadığı için kendisini saf bulduğunu dile getiren Eriş, Haluk Levent ile yaşadığı süreci de anlattı. Birkaç yıl önce Levent’in kendisinden Türkiye’ye gelmesini istediğini belirten Eriş, bunun üzerine Türkiye’ye geldiğini ve para gönderdiğini söyledi.

Eriş, yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'KENDİMİ SALAK HİSSEDİYORUM'

“Şu an kendimi salak olarak hissediyorum. Birkaç sene önce benden Türkiye’ye gelmemi istedi. Geldim. Para gönderdim.”

Birlikte ev kiraladıklarını da anlatan Eriş, Haluk Levent’in uzun süredir bu eve gelmediğini öne sürdü. Eriş, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

'YANLIŞ OLDUĞUNU ANLADIM'

“4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım. Ama geç anladım. İnanmak istedim. Çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu."

Kaynak: ATV