Hastane Deposunda 15 Milyon Liralık İlaç Skandalı! Depo Sorumlusu Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adaba’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nin Radyoloji bölümünün deposundan 15 milyon liralık ilaç çaldığı öne sürülen C.S. (36), gözaltına alındı. Depo sorumlusu C.S., ifadesinde ilaçları borcu olduğu için sattığını söyledi.

HASTANE DEPOSUNDAKİ İLAÇLARIN EKSİKLİĞİ FARK EDİLDİ

Olay, Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde meydana geldi. Radyoloji bölümünün depo sorumlusu C.S. yıllık izne çıkınca yerine S.A.B. görevlendirildi. Depoda sayım yapan S.A.B., piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan bazı ilaçların eksik olduğunu tespit etti. S.A.B.’nin durumu bildirmesi üzerine hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı. Depo sorumlusu C.S.’ye ulaşamayan yönetim, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, C.S.’yi dün gözaltına aldı.

'BORCUM VARDI SATTIM'

Emniyete götürülen C.S. sorgusunda, “Borcum vardı. Borçlu olduğum kişiler beni tehdit etti. Bu nedenle 2 milyon liralık ilaçları depodan çıkarıp, sattım. İlaçların geri kalan kısmıyla ilgili bilgim yok” dedi. Bunun üzerine polis, konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. C.S.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA