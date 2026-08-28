Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un Ölümünde 10 Yıllık Perde: Otopsi Görüntüleri Neden Gizlendi?

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’daki ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Ölümündeki şüpheler üzerine gerçekleştirilen feth-i kabir işleminin ardından yapılan otopside Denizolgun’un yastıkla boğulduğu belirlendi. Denizolgun’un ölümü, Alihan Kuriş ve beraberindekiler hakkında yürütülen suç örgütü soruşturmasıyla yeniden gündeme gelse de cinayet şüphesine ilişkin iddiaların daha önceki yıllara dayandığı belirtildi.

2016'DA 'DOĞAL ÖLÜM' RAPORU HAZIRLANDI

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Arif Ahmet Denizolgun 8 Eylül 2016’da İstanbul Beykoz’daki evinde ölü bulundu. Adli Tıp Kurumu (ATK) Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan ve Dr. Yusuf İslam Duman’ın imzasını taşıyan raporda ölüm nedeni “beyin kanamasına bağlı doğal ölüm” olarak kayda geçirildi. Daha sonra Dr. Duman’ın FETÖ üyesi olduğu, örgütün hücre yapılanmasında “Zafer” kod adını kullandığı ve ByLock kullandığının ortaya çıktığı aktarıldı. Denizolgun’un ailesi, 3 Ekim 2024’te Beykoz Adliyesi’ne başvurarak ölümün tüm yönleriyle araştırılmasını istedi. Aile, 15 Mayıs 2025’te yeniden savcılığa başvurarak bu kez suikast şüphesini gündeme getirdi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, “cinayetin ATK’de üstünün örtüldüğü” iddiasının araştırılması amacıyla dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

36 SAATLİK KAYIP SÜRENİN ARAŞTIRILMASI İSTENDİ

Yeğeni Fatih Süleyman Denizolgun, 20 Ocak 2026’da verdiği şikâyet dilekçesinde Alihan Kuriş, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve anneleri Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş’i baş şüpheliler olarak gösterdi. Dilekçede, söz konusu kişilerin Denizolgun’un ölüm günü, öncesi ve sonrasındaki hareketlerinin araştırılması talep edildi. Ayrıca Denizolgun’un cesedinin bulunmasından önceki 36 saat boyunca neden kayıp olduğunun ortaya çıkarılması istendi. Savcılık, 2016’daki otopsiye ilişkin video kayıtlarını şubat, haziran ve temmuz aylarında olmak üzere üç kez ATK’den talep etti. Ancak kuruma göre bu taleplere olumsuz yanıt verildi. Bunun üzerine aile, 13 Ağustos’ta Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığına başvurdu.

'KAYIT YOK' DENİLDİ, SONRA GÖRÜNTÜLER GÖNDERİLDİ

Daha önce “Elimizde böyle bir kayıt yok” yanıtını veren ATK, 18 Ağustos’ta otopsi görüntüleri ile 145 fotoğrafı savcılığa gönderdi. Aynı gün feth-i kabir kararı verildi ve Denizolgun’un cenazesi yeniden otopsiye alındı. Yapılan ikinci otopside cinayet bulgularının yoğun olduğunun belirlenmesinin ardından Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında “adam öldürme” suçundan soruşturma başlatıldı. 2016 yılında ilk otopsi raporunu hazırlayan doktorlar ile görüntüleri göndermediği belirtilen ATK yetkilisi hakkında da “resmî belgede sahtecilik” suçundan soruşturma açıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi