Haluk Levent: Yazmaya başladım, en yakın zamanda okuyacaksınız

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, "Unutmak mümkün mü? Yazmaya başladım" diyerek kitap yazmaya başladığını açıkladı.

Haluk Levent: Yazmaya başladım, en yakın zamanda okuyacaksınız

Maraş merkezli depremlerin ikinci gününden itibaren siber saldırılara maruz kalan, iktidar çevrelerince hedef alınan Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda kitap yazmaya başladığını duyurdu.

Depremlerin gerçekleştiği 6 Şubat 2023'te attığı "Gelecekte bana bugünü sorun. Kitap olarak yayınlayacağım. Ben ömrümde böyle bir gün yaşamadım. Ben yazmayı unutsam da lütfen hatırlatın ve ısrar edin (Hatay)" tweetini tekrar paylaşan Levent, "Hep bu tweeti hatırlatıyorsunuz. Unutamam. Unutmak mümkün mü? Yazmaya başladım. En yakın zamanda sizler okuyacaksınız" ifadelerini kullandı. 

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