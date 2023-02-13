Hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur'dan açıklama

Türkiye'de binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından afet bölgesinde canla başla çalışan Oğuzhan Uğur hakkında, BaBalaTV'nin paylaşımları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

Söz konusu paylaşımlarda Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönündeki iddiaların yer aldığı öğrenildi.

"BAKANLIK YETKİLİSİ TEYİT ETTİ" DEMİŞTİ

Uğur, BaBaLa TV ekibinin doğru olmadığı ortaya çıkan iddianın bir bakanlık yetkilisi tarafından teyit edildiğini ve yazışmaların hâlâ mevcut olduğunu belirterek, haberin doğru olmadığı ortaya çıkınca paylaşımın silindiğini ifade etmişti.

UĞUR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Oğuzhan Uğur, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak süreci anlattı. Yaşananların kendilerinin paylaşımları ile ilgisi olmadığını, söz konusu olayların sahadan gelen bilgiler üzerine çıktığını belirten Oğuzhan Uğur, kendilerine baraj ihbarını yapan bakanlık yetkilisinin ses kayıtlarını savcılık ile paylaşacaklarını ifade etti.

Oğuzhan Uğur açıklamasında şunları kaydetti:

"Bizimle ilgili çok çirkin haberler çıkıyor. BabalaTV bir tweet atıyor ve bölgede olay çıkıyor, insan ölüyor diyorlar. Hesap vereceksiniz, katilsiniz vs.

BabalaTV'de 500'e yakın gönüllü çalışıyor. Gönüllülerimiz gelen ihbarları değerlendirip teyit merkezine götürüyorlar. Arkadaşımıza bir ihbar geliyor. Kendisini bakanlık yetkilisi olarak tanıtan bir hanımefendi arıyor. Sonrasında arakdaşımız linkedin'den bu çalışanı doğruluyor. Bu bilgileri teyit kabul ederek bu tweeti paylaşıyor. Haberin yalan olduğu ortaya çıkınca hemen kaldırıyor. Benim tweetten haberimin olması zaten mümkün değil çünkü binlerce paylaşım yapılıyor. Bu kaos 11 Şubat gecesi oluyor. Biz tweeti 7 Şubat'ta atmışız. Bölgede infial yaratması mümkün değil. Zaten bölgede telefon çekmiyor.

Savcılık makamlarıyla da paylaşacağız, olayların çıktığı sırada barajla ilgili atılan 5 tweet var. Yani bu olay bölgeyi zarara uğratmış bir olay değil. 11 Şubat tarihli paylaşıma gelince... Olaylar bizim paylaşımımızdan önce yaşanmış.

Bu olay sosyal medyadan değil sahadan yayıldı. Bizim attığımız tweetlerin yaşananlarla bir ilgisi yoktur.

Elimizde ses kayıtları var ama bunlaru hukuki olarak burada paylaşmamız mümkün değil. Savcılık ile paylaşacağız. O hanımefendinin ses kayıtları var."