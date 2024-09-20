Günün En Acı Haberi Mersin'den! Pekmez Kavgasında Aile Katliamı

Olay, öğle saatlerinde Mut'un Çömelek Mahallesi'nde yaşandı. Tahir Kaya, tarım aracıyla yoldan geçmek istediği sırada, pekmez kaynatan komşusu Kemal Veli Akyaka tarafından engellendi.

Akyaka, çıkan tozun pekmeze karışabileceğini belirterek Kaya'dan alternatif bir yol kullanmasını istedi. İkili arasında başlayan tartışma büyüdü ve Kaya, evinden av tüfeğini alarak geri döndü. Ardından Akyaka ile oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'ya ateş açtı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Akyaka ailesinin hayatını kaybettiğini belirledi. Tahir Kaya ise jandarmaya teslim oldu. Cenazeler, incelemelerin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA