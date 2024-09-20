Hakkari'de Uçak Pistten Çıktı

Ankara'dan kalkan ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na iniş yapan AnadoluJet firmasına ait yolcu uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş sırasında pistten çıkarak çamura saplandı.

Uçaktaki doluluk oranının tam olduğu öğrenilirken, yolcu ve kabin ekibi arasında yaralanan olmadığı bildirildi. Olay sonrası yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesi için havalimanı yetkililer harekete geçti.

İKİNCİ DENEMESİNDE PİSTTEN ÇIKTI

Bölgede meydana gelen yağışlardan dolayı pistten çıkan uçağın Yüksekova semalarında bir tur atmasının ardından ikinci iniş denemesinde olayın meydana geldiği aktarıldı.

UÇAKTA 2 BELEDİYE BAŞKANI DA VARDI

Uçakta Yolcuların aralarında Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar da yer alıyor.

O anları sosyal medyadan paylaşan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Bizim de içerisinde olduğumuz, Ankara-Yüksekova Seferini yapan yolcu uçağı pisti geçerek ön tekerleri çamura saplandı. Çok şükür herhangi bir yaralama ve can kaybı yoktur. Çok geçmiş olsun, Allah beterinden korusun inşallah” şeklinde ifadelere yer verdi.

AJET’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Yüksekova seferi yapan AJet Havayolları’na ait yolcu uçağı Yüksekova Havalimanı’na inişinin ardından yoğun yağış nedeniyle pisten çıkarak ön dikmesi çamura saplandı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "Esenboğa Havalimanı’ndan saat 11.20’de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkâri Yüksekova Havaalanı’na saat 13.15’te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

BAKAN URALOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uraloğlu, “Bugün Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyûbî Havalimanı’na sefer yapan AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçak 13:18’de iniş esnasında pistten çıkmış; uçağın ön dikme kısmı toprak alana girmiştir. 185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken; olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Sürece ilişkin teknik incelemeler devam etmektedir. Tüm yolcularımıza ve uçuş ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA