Gündem olan matematik sorusu hatalı çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının verdiği yanlış cevabın ardından elenmesine neden olan soru, hatalı çıktı.

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Gündem olan matematik sorusu hatalı çıktı

Yıllardır ATV'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan ve bir süredir Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği "Kim Milyoner Olmak İster?" kısa bir aranın ardından geçtiğimiz günlerde seyircisiyle yeniden buluştu.

Geçtiğimiz günlerde heyecanından dolayı basit matematik sorusuna yanlış cevap veren yarışmacı gündem olmuştu. Alay konusu olan yarışmacının cevap verdiği sorunun kökten yanlış olduğu ortaya çıktı.

Sena Erol adlı yarışmacı, basit seviyede görülen soruların ilk ikisine başarıyla cevap vermesine rağmen üçüncüde takıldı.

"Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?" sorusuna C şıkkında bulunan 102 yanıtını veren Erol yarışmadan elenirken sorunun doğru yanıtı ise D şıkkı ile 103 olarak açıklandı.

Yarışma bu soruyla sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları soru karşısında Erol'un verdiği yanıtı tiye alırken sorunun yanlış olduğuna da dikkat çekti.

"Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayının" -987 olduğuna dikkat çeken kullanıcılar, sorudaki "doğal sayı" eksikliğini gündeme getirdi.

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