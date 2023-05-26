Gri pasaport davası: Belediye başkanı 'deprem' gerekçesiyle duruşmaya katılmadı

Yeşilyurt Belediyesi'nin gri pasaportla (hizmet pasaportu) 90 kişiyi yurt dışına göndermesiyle ilgili "insan kaçakçılığı" suçundan açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Malatya Haber'in aktardığına göre Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve 4 kişinin tanık olarak dinlenmesi beklenen duruşmada tanıklar deprem gerekçesiyle dinlenemedi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesine Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski belediye başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya’daki bağlantısı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında “Göçmen Kaçakçılığı Yapma” suçundan 3 ile 8 yıl arasında hapis cezası talebi ile Eylül 2022’de dava açmıştı. Malatya 10.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı tahliye edilmişti.

6 Şubat depremlerinden dolayı Malatya Adliyesinin ağır hasarlı olması nedeniyle davanın ikinci duruşması Malatya Adliyesinin ek binası Cafana (Görgü) Mahallesi'ndeki eski otel ve okul binasında faaliyet gösteren Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, dinlenmesi için bir önceki duruşmada zorla getirilme kararı bulunan tanık Nusret Aslan ile tanık olarak dinlenilmesine karar alınan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi personeli İsa Yumuk, Veysel Ser ve Engin Efe, teknik nedenlerle dinlenemedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Davada, söz konusu yasa dışı işlemden haberdar olan ve onay veren Mehmet Çınar ile bazı belediye çalışanları hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmiş, bu karar Çınar'ın avukatlarının Danıştay'a yaptığı itiraz sonucu oy çokluğuyla iptal edilince Çınar'a soruşturma açılmamıştı. Daha sonra açılan ve ikinci duruşması yapılan davada Çınar ile diğer bazı kişiler 'tanık' olarak yer almışlardı.