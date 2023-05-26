2 yaşındaki bebeğe istismar: Anne cezaevinde yakıldı, zanlılardan biri Zonguldak'a getirilirken öldü

Zonguldak'ta cinsel istismara uğradıktan sonra yaşamını yitiren 2 yaşındaki Nisanur bebeğin annesi Meryem Ö., cezaevinde mahkûmlar tarafından üzerine kolonya dökülerek yakıldı.

Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, bebeğe istismar edilmesi soruşturmasının ardından tutuklanarak Beycuma M Tipi Cezaevi'ne gönderilen anne Meryem Ö., dün kaldığı koğuştaki mahkumların üzerine kolonya dökülüp ateşe vermesi sonucu yaralandı. Yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan kadın cezaevi nakil aracıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Meryem Ö., buradaki tedavisinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

İSTİSMARLA SUÇLANAN KİŞİLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Cinsel istismar şüphelisi olarak İstanbul'da gözaltına alınan iki kişiden biri Zonguldak'a getirilirken öldü. Ölümün işkence sonucu meydana geldiği ileri sürülürken olayın ardından gözaltına alınan iki polis ve bir bekçi tutuklandı.