Giresun'da KYK yurdunda asansör düştü!

Giresun Gülpembe Hatun KYK yurdunda 1 aydır bakımda kalan ve bugün tekrardan faaliyete giren asansör düştü.

Yaşananların ardından gece saatlerinde bir araya gelen öğrenciler, durumu slogan atarak protesto etti. Öğrenciler, "Her gün ölümle burun buruna geldiğimiz devlet tarafından sağlanan bu yurtların güvensizliğine isyan ediyoruz!" diyen öğrenciler, "Onlarca arkadaşımızın tehlike içerisinde yaşamasına sessiz kalmayacağız! Katil KYK diyen seslerimiz susmayacak, arkadaşlarımız için hesap sormaya devam edeceğiz!" açıklamasında bulundu.

ZEREN ÖLMÜŞTÜ

Aydın'da 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümüne neden olan arızalı asansörün ardından; Kastamonu, Bartın, Sivas, Muş ve Rize olmak üzere birçok şehirde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı yurtlardaki arızalı asansörler düşmüştü.