Seçil Erzan, fonu ilk kime söylediğini açıkladı: "Bu paraları banka müdürü olarak aldım"

Ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 21 kişiyi "yüksek kârlı gizli fon" vadiyle dolandırdığı gerekçesiyle özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi Müdürü Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 şüphelinin yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan, Ali Yörük bağlı bulundukları cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanıklar Asiye Öztürk ve Nazlı Can ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tanıklar Semih Kaya, Merve Yılmaz, Tanın Yılmaz duruşmaya katıldı.

Duruşmada Seçil Erzan ve sanıkların eklenen iddianameler nedeniyle yeniden savunmaları alındı.

Gazeteci Fırat Fıstık, Seçil Erzan'ın ifadelerini aktardı:

"Gerçeğin ortaya çıkabilmesi için fazla para alanların HTS kayıtları, hesap hareketleri ortaya çıkarılmalıdır. Kimler ne kadar fazla aldı fark edilebilir. Bunları devlet bulmalı, bulunabilir. Ben banka müdürü Seçil Erzan olarak aldım bu paraları. Bu çok net. Aksini söylemedim. Kartvizitimde Denizbank Şube Müdürü yazmasaydı para vermezlerdi.

Savcı bey sordu bir kaydını tutmadın mı diye, ajandalarımı banka aldı benden. Bankanın bunu fark etme ihtimali vardı. İlk fonu ben Semih Kaya’ya söyledim. “Fon var çok fazla para çekme, bekle biraz. senin adına yaparız" dedim. Bu fon ondan sonra türedi.

Mağduriyetin sebebi benim evet ama bu para bende değil. 7 Nisan akşamı ben darp edildim. 40-60 milyon dolar gerçeği yok. Gerçek mağdurlar var evet. Emre Belözoğlu’nun parası alındı ve 10 kişiye dağıtıldı.

Ben Trabzonlu olsaydım bunları yaşamazdım. Arkamda korumalarla gezerdim."

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