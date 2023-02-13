Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, bu binaları yapanlara açılacak soruşturmalara çevrildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı da depremde tamamen yıkıldı.

Bu süreçte binanın kolonlarının kesildiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı. Apartmanın kolonlarından birinin zemin katta bulunan banka tarafından kesildiği öne sürülmüştü.

Savcılığın soruşturma başlattığı 22 daire ve 12 kattan oluşan binanın 'dönerek' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, bunun da kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtiliyor.

GÖZALTINA ALINDI

Apartmanın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.