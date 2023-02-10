Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'dan anlamlı hareket

Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım depremzede bir bebek için koruyucu aile başvurusu yaptıklarını duyurdu.

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Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'dan anlamlı hareket

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım, sosyal medya hesabından depremzede bir bebeğe aile olmak için koruyucu aile başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Erçel, sosyal medya hesabından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yaptıkları başvuruyu paylaştı.

Erçel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biz eşimle böyle bir karar verdik. Bir bebeğin ailesi olmak için başvuru yaptık. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek yarın hemen cevap gelmeyecek. Ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi şekilde yapacağız. Zor bir süreç olacak, uzun sürecek. Yarın hemen cevap gelmeyecek. Ama yapmaya karar verdik ve eğer uygun görülürsek en iyi Lütfen enerjiniz motivasyonunuzu diri tutmak için ani yüklemeler yapmayın, hayattakileri yaşatmamız için 10 gün sonra da aynı motivasyona ihtiyacımız olacak. İnsanların barınması için kira yardımlarına ihtiyaç olacak. Çocuklar için desteğe ihtiyaç olacak... Kimseye kızmayın sen niye bir şey yapmıyorsun diye. Onların da bir planı vardır."

Gamze Erçel ile Caner Yıldırım'dan anlamlı hareket - Resim : 1

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