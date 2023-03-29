Faturalara göstermelik seçim ayarı: AKP indirimi yeni 'hatırladı'

GERÇEK GÜNDEM

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sırasında tedarik sorunu yaşanabileceği endişesiyle artan enerji fiyatları, bu yılın başında Avrupa'da savaş öncesi seviyelerine döndü. Ancak bu indirimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'düşük faiz' ısrarı nedeniyle halihazırda adı konmamış bir ekonomik krizle boğuşan Türkiye'de 'yeniden ayarlamaya' neden olmadı. Ta ki bugüne dek.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala hükümet, elektrik ve doğalgazda indirim yapmayı hatırladı.

Fitili Eylül 2021'de ateşlenen kur krizi sonrası kamuoyu desteğini önemli ölçüde yitirdiği gözlenen Erdoğan, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'nin bugünkü grup toplantısında, nisan ayından itibaren elektrikte yüzde 15, sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde ise yüzde 20 indirim yapacaklarını açıkladı.

Açıklamanın zamanlamasını manidar kılan bir diğer detay, 'mevsim şartları.' Hükümetin enerjinin çok daha yoğun kullanıldığı kış ayları yerine baharın başlangıcı sayılan nisanı tercih etmesi, dikkati çekti.

2022'DE ELEKTRİĞE ÜÇ, DOĞALGAZA DÖRT ZAM YAPILDI

İndirimin miktarının da, enflasyonun yüzde 84'ü bulduğu 2022'de yapılan zamlar göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kaldığı gözlendi.

Geçtiğimiz sene konut tarifesinde yapılan zamlarla elektrik fiyatları yüzde 184, doğalgaz ise yüzde 164 artmıştı.

Elektrik: 2022 yılında konut tarifesine yıl içinde üç defa, sanayi tarifesine ise dört defa zam yapıldı.

Konut tarifesine 1 Ocak 2022'de düşük kademe yüzde 52, yüksek kademe yüzde 100 oranında zamlanırken sanayi tarifesine ise yüzde 100 oranında artışa girildi. 1 Nisan’da sanayi tarifesine yüzde 20 oranında bir zam daha yapıldı. 1 Haziran’da konut tarifesine yüzde 15, sanayi tarifesine yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Son olarak Eylül 2022'de konut tarifesine yüzde 20, sanayi tarifesine ise yüzde 50 oranında bir zam daha yapıldı.

Doğalgaz: Doğalgazda geçtiğimiz sene tüm abone türlerinde toplam dört defa zam yapıldı. 1 Ocak’ta doğalgaz konut tarifesi yüzde 25, doğalgaz sanayi tarifesi yüzde 50 oranında zamlandı. 1 Nisan’da konut tarifesi yüzde 35, sanayi tarifesi ise tekrar yüzde 50 oranında zamlandı.

1 Haziran’da konut tarifesine yüzde 30, sanayi tarifesine ise yüzde 10 oranında zam yapıldı. Son olarak 1 Eylül’de konutlarda yüzde 20,4; saniyede ise yüzde 50,8 oranında zam yapıldı. Doğalgaza yıl içinde yapılan dört zamla konut tarifesi yüzde 164 oranında arttı.

Benzer şekilde yapılan zamlarla sanayi doğalgaz tarifesi ise yüzde 273 oranında artış gösterdi.

Bu arada Erdoğan'ın bugün açıkladığı 'müjdelerle', sanayicilere indirim gelirken konut tarifesinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.