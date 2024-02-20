Fatih Erbakan 'Çekilirsek AK Parti'nin yedek lastiğine döneriz' dedi, İstanbul ve Ankara için tahminini açıkladı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarıyla yarışa girmek konusunda kararlı olduklarını söyledi. "Çekilirsek AK Parti'nin yedek lastiğine döneriz" diyen Erbakan, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı daha şanslı gördüklerini söyledi.

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Fatih Erbakan 'Çekilirsek AK Parti'nin yedek lastiğine döneriz' dedi, İstanbul ve Ankara için tahminini açıkladı

14 - 28 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde önceki yıllara göre bariz bir şekilde kayıp yaşadığı görülen AKP için oy potansiyeli büyük bir önem taşıyan Yeniden Refah Partisi (YRP), Mart 2024 için tavrını koruyor.

Konuyla ilgili olarak gazeteci Murat Yetkin'e açıklamalarda bulunan YRP lideri Fatih Erbakan, bu süreçte iktidar partisiyle görüştüklerini ancak bir uzlaşı zemininde buluşamadıklarını yineledi.

Erbakan, Yetkin'in "AK Parti’den bir son dakika teklifi gelse ve talep karşılansa son dakikada fikir değiştirir misiniz?" şeklindeki sorusuna "Listeleri vereceğiz. Çekilmemiz söz konusu değil, artık çekilirsek kendimizi inkâr etmiş oluruz. AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" yanıtını verdi.

Erbakan, bazı anketçilerin kendilerine gelerek AKP'ye destek olmadıkları takdirde İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını söyleyerek çekilmeleri yönünde telkinde bulunduğunu da belirtti; İstanbul ve Ankara seçimleri konusunda tahminlerini paylaştı:

"Bize destek vermediğimiz takdirde Murat Kurum’un kazanamayacağını söylüyorlar. Bakın, DEM Parti, hiçbir partiye seçim kazandırmak zorunda olmadıklarını söyleyince mesele olmuyor ama biz kendi adayımızla çıkınca mesele yapılıyor.

'İSTANBUL'DA EKREM BEY DAHA ŞANSLI'

Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk’e kadar hep Eyüp.

'ANKARA'DA YAVAŞ RAHATLIKLA ALIR'

Ankara'da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi."

Haberin tamamı.

Yeniden Refah, İstanbul'da Milli Görüş kurucusu Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz'ü, Ankara'da ise eski bakanlardan parti sözcüsü Suat Kılıç'ı aday göstermişti.
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