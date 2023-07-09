Fatih Altaylı: Yemin ederim yazarken sinirlerim oynuyor; benim ahlakımın bekçisi siz misiniz?

Gazeteci Fatih Altaylı, müzik festivallerinin yasaklanmasını isteyen derneklere "Yemin ederim yazarken sinirlerim oynuyor, kafam kaşınıyor. Gençler hatta orta yaşlılar gidiyor, eğleniyor. Kimi içiyor, kimi içmiyor. Size ne! Benim ahlakımın bekçisi siz misiniz" diye seslendi.

Son Güncelleme:
Fatih Altaylı: Yemin ederim yazarken sinirlerim oynuyor; benim ahlakımın bekçisi siz misiniz?

Gazeteci Fatih Altaylı, iktidara yakınlığıyla bilinen 25 dernek tarafından yayınlanan ve müzik festivallerinin yasaklanmasını isteyen bildiriye tepki gösterdi. 

"Balıkesir Sivil Toplum Platformu adı altında bir bildiri yayınlamışlar. Festivallerin yasaklanmasını  istiyorlar. Şaşırtıcı mı? Tabii ki değil. Geçen yıl başlamışlardı. Bu yıl kaldıkları yerden ve 'daha örgütlü' biçimde devam ediyorlar" diyen Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde yayınladığı yazıda şunları kaydetti:

"Geçen yıl tarikat ve cemaat temsilcileri olarak valilere, kaymakamlara baskı yaparak yasaklattılar bazı festivalleri. 

Bu yıl daha organize 'sivil toplum kuruluşları' adı altında. 

Yemin ederim yazarken sinirlerim oynuyor, kafam kaşınıyor. 

Sözde ahlak bekçisi reziller. 

Gençler hatta orta yaşlılar gidiyor, eğleniyor. 

Kimi içiyor, kimi içmiyor. 

Size ne! 

Benim ahlakımın bekçisi siz misiniz! 

Eğlenmeyi de mi yasaklatacaksınız!

AK Parti 3Y’ye karşı iktidar olmuştu. 

Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasaklar’a karşı. 

Bu üçüyle mücadele edecekti. 

21 yıl sonra geldikleri noktaya bakar mısınız! 

Yoksulluk hiç olmadığı kadar yaygın. 

Yolsuzluk vakayı adiye. 

Yasaklar ise alabildiğine. 

Bir de müzik ve eğlence yasağı kalmıştı. 

Onu da yaptınız mı… 

Dört dörtlük olacak her şey. 

Ama ben onlara kızmıyorum. 

Toplumun tepkisizliği beni delirten. 

25 dernek tüm Balıkesir’i temsil edermiş gibi yasak istiyor. 

Kimse de sesini çıkarmıyor. 

Yazıklar olsun. 

Hepimize."

Fatihaltayli.com.tr'de yayınlanan yazının tamamı. 

Etiketler
Fatih Altaylı
Son Güncelleme:
Nohut tehlikesi... Birçok kişi farkında olmuyor. Aşçıların uyardığı zehirleyen hata Nohut tehlikesi... Birçok kişi farkında olmuyor. Aşçıların uyardığı zehirleyen hata
Yalan haberler neden daha hızlı yayılıyor? Yalan haberler neden daha hızlı yayılıyor?
Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor
'Erdoğan'ın ziyaretleri cesaretlendirdi': İsmailağa liderinin bir oğlu müdür, diğeri imammış İsmailağa liderinin bir oğlu müdür, diğeri imammış
ÇOK OKUNANLAR
Hisseli tapu satışında yeni dönem: Miras kalan eviniz varsa dikkat edin Miras kalan eviniz varsa dikkat edin
Kalem kalem hesaplandı: Yüzde 25'lik zam sonrası hangi emekli ne kadar alacak? Kalem kalem hesaplandı: Yüzde 25'lik zam sonrası hangi emekli ne kadar alacak?
Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor... Kışlık için fasulye saklarken deneyin. Erimiyor, dağılmıyor ve bozulmuyor...
Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor Haşlayıp suyunu çiçeklerin dibine dökünüz: Çiçeklerin coşmasını sağlıyor ve kurumasını önlüyor
Şimşek'in 'emekli ve kamu çalışanına enflasyonun üzerinde artış yaptık' sözlerine tepki yağdı Şimşek'in 'emekli ve kamu çalışanına enflasyonun üzerinde artış yaptık' sözlerine tepki yağdı