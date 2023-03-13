Fatih Altaylı: Bak sen şu laf ebesine, paçan yiyorsa ona da aynı şeyi söyle

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu için sarf ettiği sözler nedeniyle Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı'ya tepki gösterdi: "Bak bak bak. Bak sen şu laf ebesi Ellialtı'ya. Ulan o kan senin babanın kanı mı."

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Fatih Altaylı: Bak sen şu laf ebesine, paçan yiyorsa ona da aynı şeyi söyle

Şimdiye dek 48 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen depremler sonrası ücretsiz dağıtması gereken çadırları Ahbap Derneği başta olmak üzere çeşitli kuruluşlara parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın genel sekreter yardımcısı Murat Ellialtı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu için sarf ettiği sözlerle gündemde. 

Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde yaşananlara dair eleştirilerini yöneltirken "Bundan sonra Kızılay’a hiçbir surette ne yardım ederim ne de yardım edilmesini teşvik ederim. Bu mantığa ben güvenmem. Kan bile vermem. Hastaneye gider veririm, ama oraya vermem" demişti.

Ellialtı'nın ise buna yanıtı şöyle olmuştu: "Temel Karamollaoğlu epeyce yaşlı. Birgün kan ihtiyacı olursa olgun davranır, kendisini geri çevirmeyiz. Ancak kan işini de siyasete alet etmesin."

ALTAYLI: BAK SEN ŞU LAF EBESİNE

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ellialtı'ya sert sözlerle tepki gösterdi. 

"Bak bak bak. Bak sen şu laf ebesi Ellialtı'ya. Ulan o kan senin babanın kanı mı! Yıllardır milyonlarca vatandaşın verdiği kan o. Sen kim oluyorsun da kimin kanını kime bahşediyorsun" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Bak Ellialtı, Kızılay'ın bir çiftliğe döndüğünü, Kızılay'a asla güvenmemek gerektiğini, Kızılay'a değil bağış yapmak kan bile vermemek gerektiğini ilk kim söyledi biliyor musun? Murat Bardakçı. Cumhurbaşkanlığı Kültür Politikaları Kurulu üyesi ve şimdi de Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan 'Deprem Çalışma Grubu'nun da katılımcısıydı.

Hadi paçan sıkıyorsa ona da aynı şeyi söyle bakalım. Yiyor mu! Kan meselesine gelirsek. O kanlar bizim kanımız. Senin değil. Eğer o iş sana kalsa idi, Kızılay'da tek bir damla kan olmazdı."

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