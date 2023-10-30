Eski hakim Nimet Demir: Çıkarılacak bir af hem iktidarı hem yargıyı rahatlatır

Kamuoyunda yaygın olarak gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davada dosyanın Suudi Arabistan'a gönderilmesine muhalefet etmesiyle tanınan ve Kahramanmaraş'a 'sürüldükten' sonra mesleği bırakan eski hakim Nimet Demir, bir süredir kulislerde dillendirilen 'genel af' hamlesini Karar gazetesi için değerlendirdi.

Cumhuriyetin yüzüncü yılında böylesi bir adımın hem iktidarı hem yargıyı rahatlatacağını dile getiren hukukçu, mevcut durumun içler acısı olduğunu ve toplumda her beş kişiden dördünün güveninin kaybedildiğini belirtti.

Demir, "Son on beş yıl içerisinde asker ve sivil bürokrasinin vesayetine son verilmiş, siyasi iktidar gerçek anlamda muktedir olmuştur. Ancak bu kez otoriterlik sorunu ortaya çıkmıştır" ifadesini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Günümüzde artık Selahattin Demirtaş gibi siyasal açıdan toplumu etkileyebilecek, Ekrem İmamoğlu gibi yönetimdekilere rakip olabilecek pek çok siyasi figür hakkında davalar açılmış ve açılmaktadır. Keza Osman Kavala, Can Atalay gibi muhalifler bu tarz davalarla cezalandırılmaktadırlar. Yine geçmişte siyasi iktidarla uyumlu çalışmayan Çetin Doğan, Çevik Bir gibi seksen yaşını devirmiş askerlere yargı yoluyla had bildirilmiştir.

Tüm bu davaların toplumdaki adalet duygusunu rahatsız ettiği kabulden varestedir. Bu davaların bir kısmıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi ihlal kararı vermesine karşın, yerel mahkemeler –Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala kararında olduğu gibi- arkadan dolanmak suretiyle ihlali ortadan kaldırmaktan imtina etmektedirler.

'ÇIKARILACAK BİR AF KANUNU İKTİDAR İÇİN ATIFETTİR'

AİHM’nin bu kararlarına direnç sebebiyle Avrupa Konseyinin yaptırım kararları gündemde bulunmaktadır. Cumhuriyetin 100. yılı iktidar için büyük bir fırsat doğurmuştur. Geri adım atma görüntüsü vermeksizin bu gerekçeyle çıkarılacak af kanunu toplumun bu konudaki rahatsızlığını gidermekten başka, Türkiye’yi yaptırımdan da kurtaracaktır. Dolayısı ile çıkarılacak bir af kanunu bu yönüyle iktidar için bir atıfettir.

'YÜRÜTME GÜÇLENİP TEK ELDE TOPLANDI'

Halk olarak bağımsızlığımızı kazanıp, 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyeti kurmamızın üzerinden 100 yıl geçmiştir. Cumhuriyeti kurmak ve yüz yıl gibi bir süre zaman zaman akamete uğrasa da geliştirerek devam ettirmek büyük bir başarıdır. Bu kıvanç ve mutluluğu suçlularda dâhil tüm ülke insanlarıyla paylaşmak bir vecibedir. Bu vecibe -toplumda infial uyandıran tecavüz ve cinayet gibi suçlar hariç tutularak- çıkarılacak bir afla ancak yerine getirilmiş olacaktır. Yakın zamanda ülkemiz güç dengelerinin değişimine sahne oldu. Yürütmenin güçlenip tek elde toplanmasını yaşadık. Yürütme, yargıda dâhil olmak üzere ülkede tek belirleyen konumuna geldi.

'HEM İKTİDARI HEM YARGIYI RAHATLATIR'

Açılan siyasi davaların büyük bir kısmında de facto durumu söz konusudur. Bu yüzden AİHM ve AYM’den ihlal kararları sökün etmektedir. Yargının içler acısı durumu malum. Her beş kişiden dördü yargıya güvenmiyor. Dolayısı ile verilen kararların üzerinde şaibe bulutları dolaşıyor. Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle çıkarılacak bir af hem iktidarı, hem de yargıyı rahatlatacaktır."

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