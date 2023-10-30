Kılıçdaroğlu değişim için o tarihi işaret etti: Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım

İsmail Küçükkaya'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" dedi.

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Kılıçdaroğlu değişim için o tarihi işaret etti: Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmaları aktardı.

'DEĞİŞİM YAPACAĞIM'

CHP Lideri, Küçükkaya'nın "Değişim yapacak mısınız?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, değişim yapacağım. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım."

Ayrıca partisinin 4-5 Kasım tarihlerinde yapacağı kurultayda kendisi açısından bir sorun olmadığını belirtti.

'BİRTAKIM HATALAR OLDU'

Kemal Kılıçdaroğlu, 14-28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerin sonuçları için yaptığı değerlendirmesinde, "Tabii ki birtakım hatalar oldu ama bu seçimde devlet imkanlarının nasıl kullanıldığı, neler yapıldığı, hangi oyunlara ve hilelere başvurulduğunu konuşmamız gerekir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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