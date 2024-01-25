Erdoğan imzaladı: Değerli taşınmazlar özelleştirilecek

Başta İzmir, Muğla ve Antalya’da denize sıfır ya da çok yakın noktalardaki devasa büyüklükte değerli taşınmazların da bulunduğu toplam 73 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı.

Cumhurbaşkanı kararına göre bu taşınmazlar “satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi” yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek.

Özelleştirilecek yerlerden sadece İzmir Konak Umurbey’deki iki taşınmaz TEDAŞ ve TEİAŞ’ye ait. Diğerlerinin hepsi Maliye Hazinesi’nin mülkiyetinde. Bu arada kendisine ait taşınmaz özelleştirilecek olan TEİAŞ’nin kendisi de özelleştirme kapsamında bulunuyor.

Özelleştirilecek yerler arasında İstanbul’da da çok sayıda yer var. Büyük bölümü Sarıyer Rumelifeneri’nde. Toplam 10 parsel. İstanbul’daki diğer yerler Şile ile Çatalca’da bulunuyor. Şile Kabakoz’daki yer denize sıfır. Büyük bölümü denize kıyısı olan büyük bir arazi. İzmir’deki taşınmazlar ise Aliağa, Çeşme, Dikili, Karaburun ve Konak’ta.