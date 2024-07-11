Engin ve Dilan Polat Soruşturması Tamamlandı: Suçlarını Nasıl Gizledikleri Ortaya Çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 75 sayfalık iddianamede, Engin Polat'ın liderliğindeki suç örgütünün yapısı ve işleyişi detaylı bir şekilde ortaya konuldu.

KARA PARA AKLAMA AMACIYLA ONLARCA ŞİRKET KURULMUŞ

İddianamede, Engin Polat'ın yakın aile üyeleri ve akrabaları ile birlikte şirketler kurduğu, bu şirketlerde eşi Dilan Polat ile ortaklık ve yöneticilik yaptığı belirtildi. Şirketlerin daha çok güzellik, kozmetik ve medikal alanlarda faaliyet gösterdiği, ancak gerçek bir ticari faaliyetten ziyade kara para aklama amacıyla kurulduğu vurgulandı.

İddianamede, şirketlerin mali müşavirinin dikkat çekici şekilde Ahmet Gün olduğu, Polat ailesi tarafından tek elden yönetilen bu şirketlerin mal alışlarının büyük bir kısmının, Engin Polat'ın ailesinin ortağı veya yöneticisi olduğu şirketlerle ve diğer bağlantılı tedarikçilerden yapıldığı belirtildi. Bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi bulunmayan, sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğu ve toplam 250 milyon liralık sahte fatura düzenledikleri aktarıldı.

TANINIRLIKLARIYLA GİZLİMEYE ÇALIŞMALAR

Örgütün, yasadışı yollarla elde edilen paraları çok sayıda şirket aracılığıyla dolaşıma sokarak ve sahte faturalar düzenleyerek vergi mevzuatına aykırı işlemler yaparak akladığı ifade edildi. Ayrıca, Engin Polat'ın Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi aracılığıyla lüks taşıt ve gayrimenkul alımları yaptığı, bu şirketin hesaplarında biriken nakit paraları da temiz göstermek için kullandığı belirtildi.

İddianamede, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında, kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, böylece aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları vurgulandı.