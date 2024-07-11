İSİG: Yılın İlk 6 Ayında En Az 878 İşçi Hayatını Kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2024'ün ilk 6 ayına ilişkin İş Cinayetleri Raporu'nu paylaştı. Buna göre, haziran ayında en az 137 işçi hayatını kaybederken yılın ilk 6 ayında en az 878 işçi hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre, 2024 yılının ilk altı ayında en az 878 işçi hayatını kaybetti

Rapora göre, ocak ayında en az 161 işçi, şubat ayında en az 149 işçi, mart ayında en az 124 işçi, nisan ayında en az 165 işçi, mayıs ayında en az 142 işçi ve haziran ayında en az 137 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi'nin, yayınladığı raporda, şu bilgiler yer aldı:

"'İş cinayetleri'nin yoğunlaştığı (toplam yüzde 53 ve 468 işçi ölümü ile) üç işkolu bulunuyor. 'Güvencesiz çalışma'nın hakim olduğu inşaat, tarım ve taşımacılık.

Uzun çalışma saatleri, yoğun çalışma, sigortasız çalışma ve her türlü kuralsızlığın hakim olduğu bu işkollarında sendikal örgütlenme yok gibi ya da zayıf ve belli mesleklerde öbekleniyor.

"33 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

2024 yılının ilk 6 ayında 'iş cinayetleri'nin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle: 14 yaş ve altı 13 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 20 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 175 işçi, 30-49 yaş arası 361 işçi, 50-64 yaş arası 215 işçi, 65 yaş ve üstü 52 işçi, Yaşını bilmediğimiz 42 işçi hayatını kaybetti.

Bu dönemde 33 çocuk işçi hayatını kaybetti. Özellikle sanayide meydana gelen çocuk işçi ölümleri dikkat çekiyor. Çocuk işçi ölümlerinin yarısından fazlasının meydana geldiği sektörün tarım olduğunu düşününce bu yıl çocuk işçi ölümlerinde büyük bir artışın meydana geldiğini söylemeliyiz."