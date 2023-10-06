Dünya Kadın Yürüyüşü 25. yılında Türkiye’de buluşuyor

Dünyanın 5 kıtasından 63 ülkeden kadınların kurduğu uluslararası feminist hareket Dünya Kadın Yürüyüşü - DKY (World March Of Women - WMW), 13. Uluslararası Toplantısı’nı Ankara’da yapacak. Dünya Kadın Yürüyüşü’nün iki yılda bir yaptığı uluslararası toplantıların 13’üncüsü için 5 kıta, 63 ülkeden 130 delege 6, 7 ve 8 Ekim’de bir araya gelecek.

6 Ekim’de 29 Ekim Kadınları Derneği ile birlikte Belediye-İş Konferans Salonu’nda yapılacak “Bahriye Üçok’tan Günümüze: Dünyada Kadınların Laiklik Mücadelesi” paneline Türkiye’den Şenal Sarıhan, Pakistan’dan Bushra Khaliq, Cezayir’den Şerifa Kheddar, Mali’den Nana Aicha Cisse katılacak. Panelde Fransızca-İngilizce-Türkçe simultane çeviri yapılacak.

7 Ekim’de Kocatepe Kültür Merkezi’nde açılış töreniyle başlayacak DKY Oturumları tüm gün sürecek. “Uluslararası Tabandan Feminist Hareket Olarak WMW’nin 25 Yıllık Tarihi”, “Bir Alternatif Olarak Feminist Ekonomi”, “Yaşam ve Sermaye” oturumlarında Wilhelmina Trout (Güney Afrika), Emilia Castro (Quebec), Nana Aicha Cisse (Mali), Jean Enriquez (Filipinler), Luciana Alfaro (Bask Bölgesi), Sandra Moran (IFOS), Helena Zelic (Capiremov.org), Sonia Vidal (LVC), Iris Judith Baptista Gutérrez (Bolivya), Ariel Saleh, Amaia Perez Orosco, Emel Memiş (Türkiye), Emet Değirmenci (Türkiye), Cecília José Quitombe (Angola), Flormar İşçileri (Türkiye), Hanae Takahashi (Japonya), Ana Maria Suarez-Franco (Kolombiya, FIAN) gibi beş kıtadan feministler buluşacak. Tüm gün İngilizce-Fransızca-İspanyolca-Türkçe simultane çeviri yapılacak.

8 Ekim saat 15.30’da Tandoğan Meydanı’ndan AnıtPark’a “Yaşamak için direniyor, değiştirmek için yürüyoruz!” sloganıyla uluslararası yürüyüş var. Anıtpark’ta DKY’nin 25. yılı Jehan Barbur, Fındıklı Kadın Korosu ve Afrikalı kadınların dans gösterileriyle kutlanacak.

DÜNYA KADIN YÜRÜYÜŞÜ NEDİR?

Dünya Kadın Yürüyüşü - DKY (World March Of Women - WMW), yoksulluk ve kadına yönelik şiddete karşı dünyanın 5 kıtasından 63 ülkeden kadınların kurduğu uluslararası feminist bir hareket olarak örgütlenmeye 1998’de Kanada, Quebec’te başladı. 2022 yılında Yıldız Temürtürkan’ın uluslararası koordinatör seçilmesiyle DKY uluslararası temsilciliği Türkiye’ye taşındı.

Sermayenin tehdit ettiği yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak için feminist ekonomiyi savunan DKY’nin çalışma alanları şöyle:

- Ulusötesi şirketlere karşı müştereklerin savunulması

- Feminist ekonomi, gıda egemenliği ve agroekoloji

- Bedensel ve cinsel özerklik

- Barış ve sivilleşme

Kaynak: Gerçek Gündem