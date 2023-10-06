31 ilde operasyon! Ali Yerlikaya, çökertilen 39 suç örgütünü tek tek açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde yapılan operasyonlarda 39 suç örgütünün çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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31 ilde operasyon! Ali Yerlikaya, çökertilen 39 suç örgütünü tek tek açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Kafes Operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütünün ve bu örgütlere silah temin eden 24 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucunda 39 suç örgütü çökertildi, 307 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar kapsamında, 161 tabanca, 164 av tüfeği, 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, muhtelif miktarda uyuşturucu ve çek/senet ele geçirildi.

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ÇÖKERTİLEN SUÇ ÖRGÜTLERİ

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımında sıraladığı operasyon geçiren suç örgütleri şu şekilde:

-Adana'da Bora Toprak Organize Suç Örgütü,
-Antalya'da Hüseyin Şamil Şahin Organize Suç Örgütü
-Samsun'da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü
-Zonguldak'ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü ve Barış Taşdemir Organize Suç Örgütü
-Bursa'da Ali Kevser Can Organize Suç Örgütü
-Eskişehir'de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü
-Gaziantep'te Burhan Çapan Organize Suç Örgütü
-İstanbul'da Mehmet Basetemür Organize Suç Örgütü
-İzmir'de Ahmet Aktaş Organize Suç Örgütü
-Muğla'da Ömer Kamil Sütlü Organize Suç Örgütü
-Giresun'da Baki Ay Organize Suç Örgütü
-Tekirdağ'da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetleri gösteren suç grubu
-Çanakkale'de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetleri gösteren suç grubu ile
-Afyon'da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı Kafes Operasyonu gerçekleşti.

15 organize suç örgütü, bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile birlikte toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Operasyonlarda 307 şüpheli şahıs yakalandı.

“ÇETELERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ”

Ali Yerlikaya paylaşımında, “Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun: Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız! Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz! Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz!” ifadelerine yer verdi.

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Ali Yerlikaya Operasyon
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