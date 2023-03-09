Depremin etkilediği ilde harç yatırmazsanız, kaydınız silinecek duyurusu! Paramız yok diyen öğrenciye yanıt: Bireysel sorunları kendiniz çözün

Depremin etkilediği illerden biri olan Malatya’daki İnönü Üniversitesi Pedagojik Formasyon Birimi’nde okuyan öğrencilere 16 Mart’a kadar harç ücretlerini yatırmadıkları takdirde kayıtlarının silineceği duyurusu yapıldı.

Üniversitenin duyuru sayfasında konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Bahar dönemi dersleri, OBS sistemine otomatik olarak tanımlanmıştır. Süresi içinde ücretini yatırarak ders kaydını tamamlamayanların ders kayıtları iptal edilecektir.”

7 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 2 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınmıştı. Buna göre “Katkı payı ve öğrenim ücreti” ile ilgili şu ifadeler yer almıştı:

“Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir Devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden veya olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler ile olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden yurtdışından kabul edilmiş öğrencilerin 2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti Devlet tarafından karşılanır. Söz konusu öğrencilerden 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için katkı payı ve öğrenim ücreti alınmış ise yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilere iade edilir.”

Söz konusu kararda ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin harç parasının alınmayacağı ifade ediliyor. Görüştüğümüz avukatlar ise kararın bu haliyle eksik bir karar olduğunu, ne yazık formasyon birimi öğrencilerinin buna dahil olmadığının altını çizdi.

‘CEBİMİZDE PARA YOK, MAĞDURUZ’ MAİLİNE GELEN YANIT: DUYURULARI OKUYUNUZ

İnönü Üniversitesi Formasyon Birimi’nde okuyan İsmet Köse, bu duruma itiraz ettiklerini ama sonuç alamadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Ücreti yatıramayan öğrencilerin kaydının silineceğine dair duyurular yapıldı. Formasyon Birimi’nde 850 öğrenci var. Sadece 40 kişi bu ücreti yatırabildi. Geri kalan bizler bu durumda ders kaydı yaptıramayacağız ve kaydımız silinecek. Bu dönem kaydımız silinirse, o da eğer seneye formasyon verirlerse, bir sene kaybetmiş olacağız.”

Köse, ilgili bölüme “Formasyon öğrencisiyim. İkinci dönem Formasyon ücretinin tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz. Cebimizde kuruş para yok rezil durumdayız, lütfen sizlere gelen mailleri dikkate alınız” şeklinde attıkları maile, idarenin verdiği yanıtın şu olduğunu anlatıyor:

“Formasyon sayfasındaki duyuruları okuyunuz.”

Pedagojik Formasyon Birimi idaresi, öğrencilerin verdikleri tepkiler sonucunda ilk yapılan duyuruyu silip, yerine şu ifadeleri kullandı:

“Bahar dönemi dersleri, OBS sistemine otomatik olarak tanımlanmış olup öğrenciler dersleri LMS sistemi üzerinden online olarak takip edeceklerdir. Bahar dönemi dersleri 18 Mart Cumartesi günü başlayacaktır.”

‘BİREYSEL BİR SORUN, KENDİNİZ ÇÖZÜN’

Bir iletişim grubunda ise öğrencilerin mağduriyetine karşı üniversitedeki bir hocanın şöyle yanıt verdiği görülüyor:

“Devlet kimseyi parası yok diye mağdur etmez. Hele eğitiminden hiç mağdur etmez. O konuda içiniz rahat olsun. Biz eğitimciyiz, tüccar değiliz. Birçok öğrenci ücretini yatırdı. Bunun bireysel bir sorun olduğunu biliyoruz ve birey bazında çözümünü tercih ederiz.”

Köse, bunun dışında staj uygulaması derslerine de zorunluluk getirildiğini belirtiyor. Ancak “Şu an Malatya’da ne okul var ne öğrenci…” diye ekliyor.

“Stajı bizi gönderdikleri okullarda yapıyoruz. Şu an Malatya’da ne okul var ne öğrenci… Yıkık dökük okullarda staj yapmamızı istiyorlar.”

Köse, son olarak “Formasyon Birimi, başka üniversitelere gidip staj yapabileceğimizi söyledi. Fakat hangi üniversiteye başvurduysak başvurularımız reddedildi. Mail attığımız üniversiteler, bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını, öğrenci kabul etmediklerini söylediler” diyor.

Üniversite, son yaptığı duyuruda ise şu açıklamayı getirdi:

“Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan harç muafiyeti sadece önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsamakta olup, Sertifika ve Kurs Programlarında kayıtlı olanları kapsamamaktadır.”